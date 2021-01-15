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Крупнейший белорусский авторынок выставлен на продажу
Источник материала: Навiны
Автомобильный рынок в Малиновке выставлен на торги. Это один из ключевых активов опального бизнесмена Юрия Аверьянова.
Крупнеший автомобильный рынок в Беларуси выставлен на продажу одним лотом. Информация о торгах размещена на
Начальная цена авторынка в Малиновке составляет почти 44 млн рублей или 17 млн долларов. В качестве обременения выступают действующие договоры аренды с продавцами. На рынке множество объектов площадью от 5,7 до 54 тысяч квадратных метров.
Торги пройдут 15 февраля. Вторым лотом на этих торгах выставлен находящийся рядом строительный рынок. Его начальная цена составляет почти 2 млн рублей (753 тысячи долларов).
Продажа авторынка и стройрынка осуществляется в рамках процедуры ликвидации ЗАО «Торговый Мир — Кольцо». В феврале 2017 года Экономический суд Минской области возбудил дело об экономической несостоятельности компании, а в марте 2018 года признал ее банкротом.
«Торговый Мир — Кольцо» — один из ключевых активов белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. В 2016 году после возникновения проблем с кредиторами он покинул Беларусь, заявив о
В январе 2018 года Юрий Аверьянов был
В конце 2019 года по запросу Беларуси в Москве была задержана дочь опального бизнесмена Виктория Аверьянова. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и летом прошлого года осудили на три года лишения свободы.
Еще одна компания опального бизнесмена — «Ростэм» — сейчас также находится в процессе ликвидации. Среди имущества — агрофирма «Илья» в Вилейском районе, стройрынок в Уручье, парк развлечений «Дримлэнд».
Агрофирму и стройрынок пока никто не купил, хотя на эти объекты делали
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Авторынок в Малиновке продается за 17 млн долларов.
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