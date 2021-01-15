МВД об аудиозаписи ByPOL: мы не будем комментировать фейки

В Министерстве внутренних дел отказались прокомментировать аудиозапись, обнародованную инициативой бывших белорусских силовиков ByPOL, на которой человек с голосом, похожим на голос замглавы ведомства Николая Карпенкова, говорит о жестких методах борьбы с протестующими.



Ольга Чемоданова. Фото: Белорусские новости.

«Мы не комментировали фейки и комментировать не будем», — заявила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

15 января инициатива ByPOl, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов, опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, ранее возглавлявшего ГУБОПиК, говорит о методах борьбы с протестующими в Беларуси. Запись сделана в октябре 2020 года после того, как на пост министра внутренних дел был назначен Иван Кубраков (это произошло 29 октября).

Человек на записи сообщает, что погибший 10 августа около станции метро «Пушкинская» Александр Тарайковский умер «от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», а российское травматическое оружие «с близкого расстояния от боевого ничем не отличается». Со ссылкой на президента этот человек дает указание применять нелетальное оружие в упор. По его словам, пришло время, когда ни один сотрудник правоохранительных органов не должен выходить на массовые беспорядки без огнестрельного оружия. Также он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

Этот же человек сообщает, что в Беларуси создается база данных участников протестных акций, и те, кто попал в нее второй раз, «тот должен там и остаться». По его словам, в стране будет создан «лагерь для особо острокопытных, для отселения», обнесенный колючей проволокой.

Как следует из записи, у милиции есть задача «защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью — вместе со службой безопасности, и защитить депутатов, и лиц, которые управляют государством, от этих угроз, а еще на улицах навести порядок».

По словам человека на записи, разобраться с уличными протестами было поручено до декабря.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, комментируя данную аудиозапись, заявила, что она уже отправлена в конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и «другим международным партнерам».