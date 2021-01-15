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МАЗ занял итоговое шестое место на марафрне «Дакар-2021»

15.01.2021 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экипаж под управлением Алексея Вишневского занял шестое место по результатам всех этапов ралли-рейда «Дакар-2021». Для самого молодого пилота гоночных МАЗов это лучший результат выступлений во всемирно известном марафоне, сообщает пресс-служба ОАО «МАЗ».


Фото: МАЗ

Команда «МАЗ-СПОРТавто» в этом году выставила на «Дакар» два экипажа: первый лидировал в начале ралли, но потом сошел с гонки, а второй неудачно выступил в первый день, но потом ехал стабильно в темпе лидеров. Препятствия в виде камней, дюн и песков преодолевали по-спартански: гонщикам они знакомы, техника их не «боится».

«Мы счастливы, что добрались до финиша. Первый день откатил нас на 17-ую позицию, и только в течение всей гонки удалось добраться до шестого места. Но мы рады, что финишировали в таком непростом марафоне. В этот раз на „Дакаре“ было очень много песков, многие экипажи „пробивали“ колеса. Мы очень довольны своим результатом», — признался пилот Алексей Вишневский.

Последний заезд, как и ожидалось, не отразился на таблице лидеров. Алексей Вишневский финишировал на этапе четвертым. Примерно на 4 минуты меньше потратил на трассе чех Мартин Мацик, оказавшись самым быстрым в этот день. Однако в общем зачете весь пьедестал заняли камазовские гонщики, а чемпионом стал экипаж Дмитрия Сотникова. Белорусы уступили ему 2 часа 18 минут.

Всего же в марафоне только в классе грузовиков вышло на старт 42 экипажа. И лишь половина из них сумела проехать весь маршрут «Дакара»: каждый второй снялся с гонки.

Для Алексея Вишневского это лучший результат выступлений на «Дакаре». Годом ранее он приехал восьмым, в 2019-м — 11-м, а в 2018-м — 14-м. Молодой белорусский пилот каждый год занимает все более высокие позиции.

«Дакар-2021», как и в прошлый раз, прошел в Саудовской Аравии. Гонка стартовала и завершилась в одном и том же городе — Джидде. Большая часть маршрута пролегала в северо-западной части Аравийского полуострова и представляла собой сочетание песчаных и каменистых участков.

 
 
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Всего же в марафоне только в классе грузовиков вышло на старт 42 экипажа. И лишь половина из них сумела проехать весь маршрут «Дакара»: каждый второй снялся с гонки.
 
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