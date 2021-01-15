Samsung объяснила отказ от комплектных зарядок в своих смартфонах

Источник материала: Tut.by

Samsung недавно анонсировала новые топовые смартфоны серии Galaxy S21. В коробках с девайсами, кроме них самих и кабеля USB-C, ничего не оказалось. Ранее на такой шаг пошли и в Apple. В серии вопросов и ответов на официальном сайте корейский производитель объяснил причину, по которой решился на отказ от комплектных аксессуаров.





Вопрос звучал так: «Почему Samsung решила убрать проводные наушники и зарядный блок питания из коробок с аппаратами Galaxy S21».

Представитель компании написал:

— Мы обнаружили, что все больше и больше пользователей аппаратов Galaxy повторно используют аксессуары, которые у них уже есть, и делают экологически безопасный выбор в своей повседневной жизни, чтобы способствовать более правильным привычкам утилизации. Чтобы поддержать наше сообщество Galaxy в этом направлении, мы переходим к отказу от зарядного устройства и наушников в нашей последней линейке смартфонов Galaxy.

«С 2017 года мы внедряем стандартизированные порты USB-C, поэтому старые зарядные устройства будут совместимы с новейшими моделями Galaxy», — добавили в компании.

О том, собирается ли Samsung убрать зарядные блоки питания из комплектов других своих будущих смартфонов, в том числе более доступных линеек вроде Galaxy A и Galaxy M, пока не сообщается.