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Уэйн Руни завершил карьеру

15.01.2021 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни завершил карьеру. Об этом сообщается на сайте команды «Дерби Каунти», в которой он теперь будет главным тренером.


Reuters

Контракт с 35-летним англичанином подписан до лета 2023 года. Руни решил завершить игровую карьеру и полностью сфокусироваться на тренерской работе.

— Когда я впервые вернулся в Великобританию, я был полностью потрясен потенциалом футбольного клуба «Дерби Каунти». Стадион, тренировочная площадка, качество игрового персонала и молодые игроки, и, конечно же, фанаты, которые остались верными и поддерживающими. Несмотря на другие предложения, я интуитивно знал, что «Дерби Каунти» было для меня хорошим местом, — сказал Руни.

Руни перешел в английский клуб в январе прошлого года в качестве играющего тренера. В ноябре 2020-го футболист стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Филиппа Коку.

В качестве игрока Руни провел за «Дерби Каунти» 35 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Под его руководством клуб находится на 22-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 19 очков после 22 проведенных матчей. Кроме того, «Дерби Каунти» вылетел из Кубка Англии после поражения от «Чорли» (0:2) в матче 3-го раунда турнира.

Первым матчем для Руни в качестве главного тренера клуба станет встреча Чемпионшипа против «Ротерхэм Юнайтед», которая пройдет 16 января.

Помимо «Дерби», Руни в качестве игрока выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», а также за «Ди Си Юнайтед» из МЛС.

В составе «МЮ» футболист 5 раз выигрывал чемпионат Англии, а также по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке Англии. Кроме того, нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 253 гола.

В сборной Англии Руни провел 120 матчей, в которых забил 53 мяча, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

 
 
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Он был утвержден на посту наставника «Дерби Каунти», после чего решил сосредоточиться на тренерской карьере.
 
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