«Если бы знал, как обошлись с водителем МАЗа - за руль бы не сел». Суд о захвате грузовика на протестах

Источник материала: Tut.by

Суд Советского района продолжает рассматривать дело о захвате грузовика во время протестов в августе. Напомним, по версии следствия, МАЗ, который ехал эвакуировать сломавшийся троллейбус, захватила группа парней и блокировала им дорогу. Сегодня в суде слушали показания обвиняемого Дмитрия Дубкова. «Предлагали разогнаться и поехать на силовиков, но я просто припарковал машину на дороге», — говорит парень, рассказывая, как оказался среди протестующих и зачем сел за руль грузовика.



Протесты в районе станции метро "Пушкинская" в августе 2020 года. Снимок носит иллюстративный характер

«В толпе спросили, кто умеет водить и попросили отогнать МАЗ на другую сторону»

Парень рассказал, что живет в Боровлянах вместе с бабушкой. 10 августа вместе с друзьями на их автомобиле он приехал в Минск. Сначала были на Немиге, однако, увидев, что ОМОН начал задерживать людей, решили проехать по городу и отправились на улицу Притыцкого. Около в 21.00 компания припарковала машину возле бизнес-центра «Фаренгейт» и разделились, договорившись позже встретиться у автомобиля.

— Вместе с Сергеем проехали одну остановку на троллейбусе, потом решили пройти вперед: посмотреть, что там происходит. Я никогда не видел, чтобы была такая огромная пробка в обе стороны, — вспоминает Дмитрий Дубков.

По его словам, находящиеся рядом машины сигналили, люди двигались толпами, но вели себя спокойно, милиции он сначала не видел вообще.

Недалеко от перекрестка Пушкина — Притыцкого, парни остановились возле Volkswagen Tiguan, который стоял прямо на дороге. В авто были повреждения, «как от взрыва». В этот момент на улице стало неспокойно: в людей начали бросать светошумовые шашки, а метрах в 200−300 парень заметил сотрудников ОМОН.

— Для чего это нужно было [бросать светошумовые шашки]? Люди никого не трогали, — рассуждает обвиняемый, рассказывая о событиях того вечера.

Мимо ребят проехала скорая в сторону парка, а за ней — толпа. Дмитрий и Сергей сначала пошли следом, потом остановились. В тот момент парень увидел, что в первой полосе на улице Сердича стоял МАЗ, на ступеньке со стороны руля стоял парень и о чем-то говорил с водителем.

— Потом из толпы прозвучало: «Кто умеет водить?». Я отозвался. Молодой парень, который выглядел вполне безобидно, в спортивной одежде, с маской на лице и в капюшоне, попросил перегнать МАЗ с одной стороны улицы на другую. Я спросил, где водитель, на что мне сказали, мол, все нормально, МАЗ наш, а водителю оказывают медпомощь. Данные самого парня я не спрашивал. Да, это была банальная взаимовыручка.

«Заблокировал движение силовикам, чтобы люди могли разойтись»



Фото: Юлия Альгерчик

Дмитрий говорит, что видел на машине надпись «Техпомощь», но не заподозрил, что машина может принадлежать кому-то другому.

— Он просил поставить грузовик так, чтобы заблокировать движение сотрудникам правоохранительных органов. Я хотел обезопасить людей на улице, чтобы они смогли разойтись и разъехаться. Посчитал, что это будет лучше, чем если людей забросают гранатами. Из двух зол выбирал меньшее.

Затем, по словам Дмитрия, события развивались так: он сел в кабину МАЗа, осмотрелся, завел двигатель, несколько раз посигналил людям, чтобы те освободили дорогу. Потом проехал около пятидесяти метров, повернул налево и поставил автомобиль поперек дороги, при этом заняв полторы полосы.

В этот момент в окно грузовика заглянул еще один парень и сделал, как говорит обвиняемый, «неадекватное» предложение: разогнать побыстрее МАЗ и поехать туда, где находятся силовики. Дмитрий этого делать не стал.

— В тот момент я осознал противоправность своих действий, поэтому вытер маской руль и рычаг. Ключи я отдал тому парню, у которого их брал. После чего с приятелем пошли в ту сторону, откуда приехали.

Дмитрий Дубков акцентирует внимание суда на том, что группой лиц он не действовал. Кроме того, не был осведомлен, что водителя из кабины МАЗа выгнали насильно и что грузовик принадлежит Минсктрансу.

— Признаю, что переставил грузовик и частично заблокировал дорогу. Ведь движение уже было заблокировано по всей ширине омоновцами — стояли троллейбусы с опущенными «рогами», автобусы. Они что, тоже блокировали движение? — рассуждает в суде обвиняемый.

Он считает, что массовых беспорядков (поджогов. насилия, разбоя) не было: «люди слышали взрывы и убегали, а до этого они просто ходили, это было мирное движение». о время следствия парень смотрел на видеозаписях, как люди били по кузову МАЗа, но это было не массово — «таких нашлось три недалеких человека».

Дубкова задержали через двое суток после произошедшего — 13 августа. Сначала доставили на допрос в КГБ, потом — в Следственный комитет. В суде парень заявил, что него оказывалось психологическое давление, он под диктовку правоохранителей написал «чистосердечное», в котором признал, что принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, давал советы лицам, причастным к протестам. В суде от некоторых слов он отказался.



Протесты в районе станции метро "Пушкинская" в августе 2020 года. Снимок носит иллюстративный характер

После задержания в его квартире провели обыск, однако ничего запрещенного там не нашли. Были арестованы некоторые вещи для быта: стиральная машина, кровать и прочее. В суде парень сообщил, что все они принадлежат его матери, у него из имущества есть лишь мобильный телефон, который тоже арестовали.

Кстати, в мобильном телефоне Дмитрия следователи обнаружили инструкции, к примеру, в одной из них были советы, как протестующим следует одеваться на несанкционированные массовые мероприятия.

— Я действительно дал следователям доступ к своему телефону — мне скрывать нечего. Но эти фото [инструкции] я не мог сохранять, они были 13−15 августа [добавлены], в это время я был в тюрьме, — заявил обвиняемый.

Говоря о событиях 10 августа, Дмитрий назвал происшествие с МАЗ «глупейшим поступком», особенно после того, как узнал историю водителя.

— В остальном я ничего не сделал, ходить по улице — это нормальное явление. Я не видел ничего такого, чтобы нужно было закидывать людей светошумовыми гранатами.

Ущерб из-за задержки транспорта — почти 22 тысячи рублей

Напомним, Дмитрий Дубков обвиняется по двум статьям УК: угон грузового автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 214), а также в участие в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293). Максимальное наказание по первой статье — до 10 лет лишения свободы, по второй — до 3 лет. Парень себя виновным не признал.

Сегодня гособвинитель сообщила в суде, что от ГП «Минсктранс» поступил иск в адрес обвиняемого о возмещении им причиненного ущерба с 20.10 10 августа по 02.40 11 августа из-за задержки движения транспорта. Сумма иска 21 861 рублей 69 копеек.

Обвиняемый с иском не согласен.

Рассмотрение дела продолжится на следующей неделе.