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Племянник митрополита Филарета: «С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии»

15.01.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тело митрополита Филарета 15 января предали земле. Почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси похоронили в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре, как и завещал сам архипастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Утром в центральном Успенском храме обители прошла соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоялась панихида.  

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Племянник митрополита Филарета: «С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии»

Тело митрополита в Жировичи привезли накануне вечером из Свято-Духова кафедрального собора Минска. Гроб был укрыт архиерейской мантией, а рядом – россыпь белых роз, которые так любил при жизни духовный наставник Беларуси.  

Племянник митрополита Филарета: «С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии»

Проводить в последний путь Филарета приехали сотни священнослужителей и духовенство со всей страны, государственные и политические деятели, прихожане, а также родственники. Панихиды по почившему митрополиту параллельно прошли во всех православных храмах Беларуси. Завершились службы погребальным звоном колоколов.  

Протоиерей Георгий Вахромеев, племянник митрополита Филарета, настоятель храма Живоначальной Троицы (Россия):
Он был милостив ко всем, ко мне лично это была бесконечная вереница всякой милости. С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии.   

Племянник митрополита Филарета: «С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии»

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Люди в материале: Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший экзарх Всея Беларуси Филарет, Георгий Вахромеев

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Тело митрополита Филарета 15 января предали земле. Почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси похоронили в Свято-Успенском Жировичском мужском...
 
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