Экипировку солдата будущего «Сотник» сделают из полиэтиленового волокна

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В «Ростехе» рассказали о некоторых особенностях «экипировки солдата будущего „Сотник“», которая, вероятно, придет на смену «Ратнику». Разработчики экипировки уверяют, что за счет спецматериалов она получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, но ее защита превзойдет все существующие бронежилеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

В качестве основы для экипировки третьего поколения «Сотник» рассматривают сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно. Защита также не будет сковывать движения и позволит взять дополнительный вес, необходимый для выполнения спецмиссий, говорят в госкорпорации.

«Сотник» будет способен остановить осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, и погасить ударный импульс, который нанес бы серьезный урон внутренним органам без пробития защиты. «Сотник» также может получить в свой состав робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта. Кроме того, в экипировку могут добавить «активный титановый экзоскелет» и миниэлектродвигатели (источники питания для которых также будут разработаны).