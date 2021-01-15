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Юлия Артюх: Лукашенко объявил 2021-й Годом народного единства. В нём нет места ненависти и злости, мы все едины

15.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Женский взгляд на ситуацию в стране и мире Юлии Артюх в рубрике «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее в видеоматериале.

Юлия Артюх: Лукашенко объявил 2021-й Годом народного единства. В нём нет места ненависти и злости, мы все едины

Юлия Артюх, СТВ:
Весь мир следит за событиями, происходящими в США. Трагедия со смертельным исходом. Свобода и демократия там – это творю, что хочу: народ себе, власть себе. Полиция стреляла в лицо людям без оружия. Где демократические «Радио Свобода», «Белсат» и Степашка из польской нехтахаялки? Где Тихановская с осуждением насилия?

Все происходящее – это обыденность и нормальные вещи для американской демократии. Слышите? Демократия по-американски – это стрелять из боевого оружия настоящими пулями в безоружных граждан. При этом безоружных граждан называть террористами, потому что они вышли на улицы. Помню, когда в августе на улицы Минска выходили люди с коктейлями Молотова, камнями в руках и прочими снарядами, США их назвали мирными протестующими. Парадокс!

В местных газетах пишут: шайка Трампа штурмует Капитолий. В демократической и самой честной прессе назвали народ шайкой? Ух, вот это отношение к людям. Невероятно! Протесты – это норма для американской демократии. И эти свои нормы они пытались привить и внедрить в нашу с вами страну, поменять наше мировоззрение и сознание. Наверно, пора отправлять в США Латушко, чтобы организовал Координационный совет по передаче власти Тихановской. А то засиделась она на вильнюсской кухне в теплых тапках.

Юлия Артюх: Лукашенко объявил 2021-й Годом народного единства. В нём нет места ненависти и злости, мы все едины

С фондами помощи протестующим вообще забавная история. Деньги собрали огромные, были озвучены суммы в 6 миллионов долларов. Но выплаты ограничились парой-тройкой тысяч. Знаете, Стрижак, который руководит этими фондами, у меня вызвал ассоциации с Леней Голубковым. Помните МММ? Это BY_help и BYSOL, только с другой подачей. Если кратко, то денег нет, но вы там держитесь.

Какой невероятно важный вопрос подняла Тихановская: переименование Беларуси на литовском языке. Интересно, она честным демократическим голосованием определила важность этого вопроса для нашего народа? В период событий и пандемии в мире главный вопрос на повестке дня – это как по-литовски будет Беларусь? Хотя для ее компетенций вопрос, может, и подходящий.

Когда протестующие поймут, что плевать ей на всех и на нашу страну тем более? Она была неизвестной, и вдруг ей предложили сыграть главную роль в белорусских протестах, стать национальным лидером. Голова закружилась у нее от внимания. Кстати, ведь еще и паспорт белоруса можно получить в Литве. Для нас – абсурдность ситуации, а для Тихановской – продление проживания в Литве в уже привычном беззаботном ритме жизни.

Юлия Артюх: Лукашенко объявил 2021-й Годом народного единства. В нём нет места ненависти и злости, мы все едины

Загуглила, где Цепкало пропали – они обосновались в Латвии. Два интересных факта. Дом в РБ продали накануне входа в предвыборную кампанию – уехать из страны было в планах первоначально. Теперь, только не смейтесь, создали фонд поддержки репрессированных женщин. У них эти фонды как создаются? Просто придумал фонд, денег собрал, себе присвоил, фонд закрыл. Проходят они какие-то юридические процедуры по созданию этих фондов? Ощущение, что все только на словах.

Попрошайка белорусского протеста из апартаментов в Литве продолжает инициировать на территории Беларуси несанкционированные мероприятия. В противовес ВНС придумали Народный сход. Очередная манипуляция, от которой толку для белорусов ноль, ну а Тихановская заработает. Уже привычная схема.

Все эти невероятные события с каждым днем обрастают новыми и новыми достоверными фактами, которые подтверждают, что тех, кто поверил Тихановской, водят за нос. Врут и нагло используют.

Юлия Артюх: Лукашенко объявил 2021-й Годом народного единства. В нём нет места ненависти и злости, мы все едины

Затрону еще один момент.

Травля. Ежедневно я получаю около 300 сообщений и порядка 20 звонков. Этим всем заправляет малолетняя преступница из банды Путило, основательница проекта «Каратели». В «Каратели», кстати, занесено большинство белорусов. Радует, что ежедневно в этом экстремистском канале уменьшается число подписчиков.

Я обращаюсь к родителям подростков и студентов: оградите своих детей от террористических призывов. Многие уже понесли ответственность за то, что повелись на эти призывы. Ваши дети не нужны Степашке и его приспешникам, им плевать на их судьбы. Пока ваши дети будут сидеть в тюрьмах или выплачивать огромные штрафы, Путило беззаботно будет выпускать стримчики на YouTube и зарабатывать на вашем горе.

Тихановская все обращается к народу Беларуси. Так кого ты, Света, называешь белорусским народом? Я и мои дети тоже белорусский народ. Мы, патриоты своей Родины, белорусский народ, те, кому твои подельники ночами звонят и каждый день присылают сообщения о расправе. Те, кто не сбежал, белорусский народ. Кто не оставил рабочие места, кто не перешел на сторону предателей под БЧБ-флаг! Мы все белорусский народ, который ты призываешь гнобить. Тех людей, которые не голосовали за тебя, ты называешь пособниками режима. Ты и твоя контора разделяете наш народ. Но напомню, что Лукашенко объявил 2021 год Годом народного единства. В нем нет места ненависти и злости, мы все едины.

Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.

Люди в материале: Юлия Артюх, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Вероника Цепкало, Степен Путило, Павел Латушко, Дональд Трамп, Андрей Стрижак

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Женский взгляд на ситуацию в стране и мире Юлии Артюх в рубрике «Негладко» в программе Новости «24 часа» на...
 
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