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На Денисовской автомобиль снёс светофор, на Вирской машина врезалась в троллейбус

15.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске автомобиль снес светофор, пытаясь избежать столкновения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Денисовской автомобиль снёс светофор, на Вирской машина врезалась в троллейбус

21-летний водитель Volkswagen двигался по улице Денисовской. При перестроении он не пропустил Citroen. Чтобы избежать столкновения, последний резко затормозил, выехал на разделительную полосу и врезался в светофор. В ДТП никто не пострадал.

На Денисовской автомобиль снёс светофор, на Вирской машина врезалась в троллейбус

Еще один водитель не учел погодные условия. 47-летняя женщина за рулем KIA, двигаясь по улице Вирской в направлении Кижеватова, врезалась в троллейбус. После удара автомобиль отбросило в маршрутное такси. Водитель KIA госпитализирована.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске автомобиль снес светофор, пытаясь избежать столкновения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 21-летний водитель Volkswagen...
 
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