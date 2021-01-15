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В КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок

15.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости КНДР. Власти КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок

Демонстрация новейшей разработки состоялась на центральной площади Пхеньяна во время большого военного парада по случаю восьмого съезда Трудовой партии Кореи.  

В КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок

В мероприятии принимал участие глава страны Ким Чен Ын.  

В КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок

Средства массовой информации КНДР в своих репортажах охарактеризовали новые ракеты как «самые мощные в мире».  

Люди в материале: Ким Чен Ын

 
 
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Новости КНДР. Власти КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
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