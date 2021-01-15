В КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок

Источник материала: СТВ

Новости КНДР. Власти КНДР представили баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Демонстрация новейшей разработки состоялась на центральной площади Пхеньяна во время большого военного парада по случаю восьмого съезда Трудовой партии Кореи.





В мероприятии принимал участие глава страны Ким Чен Ын.





Средства массовой информации КНДР в своих репортажах охарактеризовали новые ракеты как «самые мощные в мире».