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В Минске девочка каталась на тюбинге и ударилась головой о дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка при катании на тюбинге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
7-летняя девочка при спуске с горы около одного из домов на улице Харьковской ударилась головой о дерево. В результате она получила черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель Следственного комитета по Минску:
По факту происшествия проверку проводят следователи Фрунзенского района.
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка при катании на тюбинге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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