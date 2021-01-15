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В Минске девочка каталась на тюбинге и ударилась головой о дерево

15.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка при катании на тюбинге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске девочка каталась на тюбинге и ударилась головой о дерево

7-летняя девочка при спуске с горы около одного из домов на улице Харьковской ударилась головой о дерево. В результате она получила черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице.

В Минске девочка каталась на тюбинге и ударилась головой о дерево

Екатерина Гарлинская, официальный представитель Следственного комитета по Минску:
Следственный комитет обращает внимание родителей: не используйте для катания склоны и спуски, на которых присутствуют посторонние объекты, которые в последующем могут стать источником травматизма. Используйте защитные средства, обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкции к спортивному инвентарю. Не отпускайте маленьких детей кататься одних. Берегите себя и своих близких.

В Минске девочка каталась на тюбинге и ударилась головой о дерево

По факту происшествия проверку проводят следователи Фрунзенского района.

Люди в материале: Екатерина Гарлинская

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка при катании на тюбинге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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