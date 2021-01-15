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NIVEA отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он будет проведен в Беларуси

15.01.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

NIVEA отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он будет проведен в Беларуси

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  • 15.01.2021, 18:29
NIVEA отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он будет проведен в Беларуси

Об этом заявила компания в ответе на сообщение.

В редакцию Charter97 прислали скриншот из Instagram, где официальный аккаунт компании NIVEA делает заявление, что компания не собирается спонсировать чемпионат, если он будет организован Беларуси.

– NIVEA MEN выступает за уважение, единство и выступает против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на нынешнюю ситуацию, мы решили, что NIVEA MEN не будет спонсировать чемпионат мира 2021 по хоккею, если будет подтверждено, что он будет совместно организован в Беларуси. Мы уже проинформировали ИИХФ о нашем решении и будем внимательно следить за текущими обсуждениями, – заявила компания.


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