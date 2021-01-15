Источник материала: Хартия'97

Первая победа Украины в борьбе за Крым Сергей Руденко, «Немецкая волна»

15.01.2021, 18:28

Почему так важно решение ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 января сообщил о готовности частично рассмотреть по существу межгосударственный иск "Украина против России (по Крыму)", поданный украинским властями 13 марта 2014 года. Речь идет об обвинениях в адрес Москвы в нарушениях прав человека в Крыму в период с 27 февраля 2014 по 26 августа 2015 годов. Суд обосновал это решение тем, что было получено "достаточно доказательств" осуществления Россией "эффективного контроля над Крымом" именно с 27 февраля 2014 года.

И сколько бы российская пропаганда не указывала на то, что ЕСПЧ отказался рассматривать ряд обвинений, выдвинутых Киевом, очевидно одно: начало процессу возвращения полуострова Украине положено. Это - первая победа Украины в борьбе за Крым.

Фиксации точки отсчета аннексии Крыма

До сих пор Владимир Путин утверждал, что решение о присоединении Крыма к России приняли сами жители полуострова на так называемом "референдуме" 16 марта 2014 года. Мол, у Кремля была исключительно техническая роль - реализовать волю крымчан. Не более того. Хотя известно, что так называемые российские "зеленые человечки" высадились на полуострове 20 февраля. Эта дата отчеканена и на медали "За возвращение Крыма", которую вручают от имени президента Путина.

Промежуточную точку в дискуссии, когда же Москва взяла под своей контроль полуостров, поставил ЕСПЧ. Согласно его выводам, это случилось не позднее 27 февраля 2014 года - дня, когда российские войска появились возле Верховной рады Автономной Республики Крым (АКР).

Де-факто суд признал, что еще за три недели до "референдума" РФ начала процесс по отторжению полуострова, принадлежащего независимому государству. А это значит, что никакого "мирного волеизъявления" жителей полуострова не было. ЕСПЧ развеял этот миф Кремля, который был важным аргументом Путина при обосновании аннексии Крыма.

Конечно, в России, где, как известно, на законодательном уровне закреплено право властей не исполнять решения ЕСПЧ, с иронией могут отнестись к трактовке суда истории аннексии Крыма. И зря. Ведь это - не политическое заявление или декларация. Это - позиция Европейского суда по правам человека - института, решения которого обязаны выполнять все члены Совета Европы, с недавних пор - кроме России. И кто знает, возможно, именно эта позиция ЕСПЧ станет решающей в процессе возвращения Крыма Украине.

Попранные права крымчан

На протяжении семи лет, минувших с момента аннексии, на полуострове преследуются крымские татары - их отправляют за решетку, пытают, над ними издеваются и их убивают. Люди, не скрывающие в Крыму своих проукраинских взглядов, попадают под репрессивную машину ФСБ (как тот же Олег Сенцов) и получают реальные сроки за посягательство на территориальную целостность России. Крымчане, чтобы полноценно жить на полуострове, вынуждены были принять российское гражданство, а украинцы, имеющие недвижимость в Крыму, утратили возможность распоряжаться своей собственностью.

После аннексии Крыма Киев дважды - в 2014 и в 2015 годах - подавал в ЕСПЧ иски против России за нарушения Европейской конвенции по правам человека. Три года назад они были объединены в одно дело - "Украина против России (по Крыму)". Москва уверена, что Киеву не удастся доказать свои претензии в ЕСПЧ. Мол, все происходящее - это исключительно внутреннее дело Российской Федерации и к нему никакого отношения не имеют ни Украина, ни в суд Страсбурге. В суде же считают иначе.

Да, ЕСПЧ только частично рассматривает жалобу Украины. Да, наверняка, окончательный вердикт, скорее всего, российская власть проигнорирует. Да, Россия и дальше будет нарушать права крымчан. Но это вовсе не означает, что в однажды те, кто сегодня демонстрирует наплевательское отношение к правам других людей, сами не будут ограничены в правах - передвижения по Европе, пользования соей виллой в Испании или Италии, снятия сбережений в западных банках.

"Крымская платформа" для двоих

Владимир Зеленский уже анонсировал создание "Крымской платформы" - стратегии по возвращению полуострова под контроль Киева. Первое заседание в ее рамках должно состоятся в мае нынешнего года. Именно эта площадка при ожидаемом участии Канады, Великобритании, Турции и стран ЕС, по мнению украинских властей, позволит им вернуть Крым.

Несколько дней назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба публично пригласил Россию поучаствовать в этом проекте. Вместо Лаврова и Путина Киеву ответила экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская: по ее словам, идея проведения такого саммита подпадает под статью УК РФ, подразумевающую ответственность за нарушение территориальной целостности РФ - до 10 лет лишения свободы.

То, что России не нужна никакая "Крымская платформа" - вполне понятно. Никто в Москве не собирается обсуждать с Киевом вопрос возвращения Крыма. И об этом не раз заявлял Владимир Путин. Кремль пока готов сесть за стол переговоров только для решения одного вопроса - поставки на полуостров воды с материковой части Украины. Понимают ли это в Киеве? Есть ли у украинских властей план "Б" по деоккупации полуострова в случае провала "Крымской платформы"? Насколько долгим будет процесс возвращения Крыма Украине? На большинство этих вопросов ответов как не было, так и нет.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что вернуть полуостров можно, только отобрав его у Москвы. А я бы добавил: отобрать, ссылаясь на решения международных судов, в том числе и ЕСПЧ. Даже если для этого понадобится несколько десятилетий, как это было в случае с восстановлением независимости стран Балтии. Справедливость существует и за нее надо бороться.

Сергей Руденко, «Немецкая волна»

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