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В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича

15.01.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича

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  • 15.01.2021, 18:23
В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича
фото: наста дашкевiч/instagram

Вместе с ним задержан еще один активист Куропатской вахты.

В Куропатах у ресторана «Поедем поедим» 15 января задержали Дмитрия Дашкевича. Об этом tut.by сообщила его супруга Анастасия Дашкевич.

— Зміцер затрыманы на «курапацкай варце», разам з ім забралі яшчэ аднаго хлопца. Хто затрымаў і чаму, мы не ведаем, — рассказала Анастасия.

Напомним, в июне 2018 года в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим».

За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а пикеты у ресторана продолжаются до сих пор. Дмитрий Дашкевич — один из немногих, кто выходит на «куропатскую вахту» уже четвертый год.

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Вместе с ним задержан еще один активист Куропатской вахты.
 
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