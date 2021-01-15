Источник материала: Хартия'97

В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича 1 15.01.2021, 18:23

фото: наста дашкевiч/instagram

Вместе с ним задержан еще один активист Куропатской вахты.

В Куропатах у ресторана «Поедем поедим» 15 января задержали Дмитрия Дашкевича. Об этом tut.by сообщила его супруга Анастасия Дашкевич.

— Зміцер затрыманы на «курапацкай варце», разам з ім забралі яшчэ аднаго хлопца. Хто затрымаў і чаму, мы не ведаем, — рассказала Анастасия.

Напомним, в июне 2018 года в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим».

За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а пикеты у ресторана продолжаются до сих пор. Дмитрий Дашкевич — один из немногих, кто выходит на «куропатскую вахту» уже четвертый год.

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