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В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича
Источник материала: Хартия'97
В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича
Вместе с ним задержан еще один активист Куропатской вахты.
В Куропатах у ресторана «Поедем поедим» 15 января задержали Дмитрия Дашкевича. Об этом
— Зміцер затрыманы на «курапацкай варце», разам з ім забралі яшчэ аднаго хлопца. Хто затрымаў і чаму, мы не ведаем, — рассказала Анастасия.
Напомним, в июне 2018 года в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим».
За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а пикеты у ресторана продолжаются до сих пор. Дмитрий Дашкевич — один из немногих, кто выходит на «куропатскую вахту» уже четвертый год.
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Вместе с ним задержан еще один активист Куропатской вахты.
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