Источник материала: Хартия'97

«Ник и Майк»: В Генштабе предложили создать спецотряд по ликвидации противников Лукашенко 8 15.01.2021, 18:04

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В группу должны войти 30-40 человек.

Телеграм-канал «Ник и Майк» со ссылкой на свои источники утверждает, что получил информацию об очередной преступном предложении из окружения Лукашенко:

— Не успели прийти в себя от разговора в кабинете главы КГБ Зайцева о заказных политических убийств 90-х и начала 2000-х, как появился Карпенков, который показал всю свою адскую сущность .

Теперь прилетело, откуда не ждали. Знакомьтесь, скромный генерал-майор, заместитель генерального штаба ВС РБ Павел Николаевич Муравейко. Тот самый, который в августе советовал белорусам не шутить с армией.

Но на этом отличник службы и достойный последователь политруков и руководителей заградотрядов решил не останавливаться и поставил себе задачу переплюнуть всех в служебном рвении.

Очкарик с добрым лицом Муравейко выступил с идеей создания спецотряда (30-40 человек), который будут заниматься ликвидацией политических противников за рубежом. Идея пришлась по вкусу главному упырю. Так сказать, утереть нос Путину и его ФСБ, которая с двух попыток не смогла убить Навального.

В случае успеха хозяин обещал Муравейко пожаловать пост министра обороны. Ну, и еще каких там благ. Самый тупой министр обороны в истории Беларуси Хренин в таком раскладе – на выход.

Правда, пока желающих особо нет, профессионалов мало. Есть только отморозки типа Карпенкова. С такими сложно рассчитывать на успех.

В завершение этой истории хочется сказать одно. В современном мире информация очень быстро распространяется, цифровые архивы не горят, а преступники привлекаются к ответственности.

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