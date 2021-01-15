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«Дакар-2021». Экипаж Алексея Вишневского стал шестым в итоговом зачёте

15.01.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На ралли-марафоне «Дакар-2021» 15 января состоялся финальный этап многодневки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский экипаж под руководством Алексея Вишневского занял четвертое место, а в итоговой классификации наш гонщик стал шестым, уступив победителю 2 часа 16 минут.  

«Дакар-2021». Экипаж Алексея Вишневского стал шестым в итоговом зачёте

Отметим, нынешняя позиция – лучшее достижение Алексея за все время участия в «Дакаре». Весь подиум заняли россияне – «КАМАЗ-мастер».  

«Дакар-2021». Экипаж Алексея Вишневского стал шестым в итоговом зачёте

Чуть ранее экипаж под руководством Сергея Вязовича вынужден был завершить борьбу после пятого этапа по причине поломки коробки передач.   

Люди в материале: Сергей Вязович, Алексей Вишневский

 
 
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Новости Беларуси. На ралли-марафоне «Дакар-2021» 15 января состоялся финальный этап многодневки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский экипаж под...
 
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