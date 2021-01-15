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В Минске до конца зимы будут работать пункты помощи бездомным

15.01.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помочь в холода. Профилактическая акция «Социальный патруль» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске до конца зимы будут работать пункты помощи бездомным

Сотрудники районных территориальных центров социального обслуживания, правоохранители, медики и волонтеры будут проводить рейды по местам, где чаще всего находятся бездомные.

В Партизанском районе Красный Крест открыл пункт обогрева для бездомных

В Минске до конца зимы будут работать пункты помощи бездомным

В каждом районе для них организуют пункты горячего питания и выдачи теплой одежды. При необходимости окажут и медицинскую помощь, а также юридические и психологические услуги. Предоставят и ночлег.

В Минске до конца зимы будут работать пункты помощи бездомным

В минувшем сезоне помощь получили около 400 бездомных. Акция продлится до конца зимы.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Помочь в холода. Профилактическая акция «Социальный патруль» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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