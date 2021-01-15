|
В Минске до конца зимы будут работать пункты помощи бездомным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Помочь в холода. Профилактическая акция «Социальный патруль» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сотрудники районных территориальных центров социального обслуживания, правоохранители, медики и волонтеры будут проводить рейды по местам, где чаще всего находятся бездомные.
В каждом районе для них организуют пункты горячего питания и выдачи теплой одежды. При необходимости окажут и медицинскую помощь, а также юридические и психологические услуги. Предоставят и ночлег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Помочь в холода. Профилактическая акция «Социальный патруль» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)