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Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Коммунальные организации Минска перешли на особый график работы в связи с усилением морозов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты контролируют исправную подачу тепла, воды и электроэнергии.
Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в жилфонде созданы 46 аварийно-восстановительных бригад. Дежурить они будут круглые сутки.
Также в Минске приостановили плановые раскопки, чтобы избежать риска повреждения коммуникаций. Своевременно коммунальщики убирают снег с кровель домов и сбивают сосульки. Таких опасных объектов более 1 800.
Вячеслав Батура, заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства:
Готовы к морозам и автопарки. Создан запас топлива для надежной работы наземного общественного транспорта. Также дополнительно будут обогреваться и салоны.
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Новости Беларуси. Коммунальные организации Минска перешли на особый график работы в связи с усилением морозов, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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