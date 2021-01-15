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Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться

15.01.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Коммунальные организации Минска перешли на особый график работы в связи с усилением морозов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты контролируют исправную подачу тепла, воды и электроэнергии.

Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться

Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в жилфонде созданы 46 аварийно-восстановительных бригад. Дежурить они будут круглые сутки.

Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться

Также в Минске приостановили плановые раскопки, чтобы избежать риска повреждения коммуникаций. Своевременно коммунальщики убирают снег с кровель домов и сбивают сосульки. Таких опасных объектов более 1 800.

Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться

Вячеслав Батура, заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства:
Также по нашим большим предприятиям (это УП «Минскводоканал», УП «Минсккоммунтеплосеть», «Городская аварийная служба») тоже штатных 93 аварийно-восстановительные бригады в количестве 245 человек на этот период будут задействованы для решения сложившихся ситуаций.

Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться

Готовы к морозам и автопарки. Создан запас топлива для надежной работы наземного общественного транспорта. Также дополнительно будут обогреваться и салоны.

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Люди в материале: Вячеслав Батура

 
Теги: Минск
 
 
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