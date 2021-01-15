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В начале февраля пройдет новый Gastrofest. На какую тему?
Источник материала: Tut.by
С 4 по 21 февраля в Минске пройдет
Цель фестиваля — развитие кофейной культуры в Беларуси, говорят его организаторы. Гости фестиваля смогут познакомиться поближе с уже полюбившимися кофейнями и посетить новые места.
Кроме этого, в рамках «Gastrofest. Кофе» 23 января в Минске пройдет мастер-класс от гуру кофейной индустрии Марины Воскресенской. Марина — национальный координатор SCA Belarus, основатель и идейный вдохновитель Coffee Fest Belarus. Она подробно расскажет о видах кофейных напитков и способах их приготовления. Время и место проведения мероприятия будет анонсировано позже.
Среди самых инициативных любителей кофе будут собраны фокус-группы, которые определят кофейню с самыми харизматичными и профессиональными бариста в специальной номинации. Победители отправятся на большое кофейное шоу Coffee Fest Belarus 2021 и примут участие в национальных чемпионатах среди бариста.
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С 4 по 21 февраля в Минске пройдет новый Gastrofest. В этот раз он будет кофейным. Заведения предложат сет кофе плюс десерт за фиксированную стоимость восемь рублей.
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