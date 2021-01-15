В начале февраля пройдет новый Gastrofest. На какую тему?

Источник материала: Tut.by

С 4 по 21 февраля в Минске пройдет новый Gastrofest . В этот раз он будет кофейным. Заведения предложат сет кофе плюс десерт за фиксированную стоимость восемь рублей.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Цель фестиваля — развитие кофейной культуры в Беларуси, говорят его организаторы. Гости фестиваля смогут познакомиться поближе с уже полюбившимися кофейнями и посетить новые места.

Кроме этого, в рамках «Gastrofest. Кофе» 23 января в Минске пройдет мастер-класс от гуру кофейной индустрии Марины Воскресенской. Марина — национальный координатор SCA Belarus, основатель и идейный вдохновитель Coffee Fest Belarus. Она подробно расскажет о видах кофейных напитков и способах их приготовления. Время и место проведения мероприятия будет анонсировано позже.

Среди самых инициативных любителей кофе будут собраны фокус-группы, которые определят кофейню с самыми харизматичными и профессиональными бариста в специальной номинации. Победители отправятся на большое кофейное шоу Coffee Fest Belarus 2021 и примут участие в национальных чемпионатах среди бариста.