Готовимся к сильному морозу, ждем оттепель

Источник материала: Onliner

Морозы, о которых все время говорили синоптики, докатились с Карского моря и будут усиливаться. Но Белгидромет также говорит, что через несколько дней ожидается еще кое-что важное — увидим, если переживем подложенные нам крещенские минусы.

Уже предстоящей ночью в самом теплом месте страны (Брестская область) будет минус 15. В самом холодном (вся остальная страна) — до 26 мороза. Дневной разброс на рабочую (не забудьте) субботу — от 9 до 20 мороза с юго-запада на северо-восток.

В последующие несколько дней это состояние будет усугубляться. Ночью при ясном небе некоторые градусники, особенно в восточной части страны, сумеют показать минус 29. Самые отчаянные численные модели погоды вообще предсказывают за 30. Днем — от 10 до 19.

Цветные уровни угрозы синоптики пока не назначали, подпускают морозы поближе. Что будет потом — узнают те, кто переживет среду. Поговаривают, за перевалом виднеются плюсы.

Завтра подробнее расскажем, обречены ли мы и как пользоваться морозами.