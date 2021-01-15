ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Готовимся к сильному морозу, ждем оттепель

15.01.2021 18:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Морозы, о которых все время говорили синоптики, докатились с Карского моря и будут усиливаться. Но Белгидромет также говорит, что через несколько дней ожидается еще кое-что важное — увидим, если переживем подложенные нам крещенские минусы.

Уже предстоящей ночью в самом теплом месте страны (Брестская область) будет минус 15. В самом холодном (вся остальная страна) — до 26 мороза. Дневной разброс на рабочую (не забудьте) субботу — от 9 до 20 мороза с юго-запада на северо-восток.

В последующие несколько дней это состояние будет усугубляться. Ночью при ясном небе некоторые градусники, особенно в восточной части страны, сумеют показать минус 29. Самые отчаянные численные модели погоды вообще предсказывают за 30. Днем — от 10 до 19.

Цветные уровни угрозы синоптики пока не назначали, подпускают морозы поближе. Что будет потом — узнают те, кто переживет среду. Поговаривают, за перевалом виднеются плюсы.

Завтра подробнее расскажем, обречены ли мы и как пользоваться морозами.

Зимняя омывайка «Кругозор» от бобруйского завода — 4 л за 11 р.

Стеклоомывающая жидкость Бобруйский завод биотехнологий Кругозор минус 25 4л
22 отзыва
зимняя, готова к применению, производитель: Беларусь, 4 л
11,00 р.
3 предложения
Все стеклоомывающие жидкости в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Морозы, о которых все время говорили синоптики, докатились с Карского моря и будут усиливаться. Но Белгидромет также говорит, что через несколько дней ожидается...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Денисовской автомобиль снёс светофор, на Вирской машина врезалась в троллейбус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by