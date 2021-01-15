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Банк развития выделит Национальному аэропорту средства на инвестпроекты

15.01.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство согласовало с Банком развития выделение Национальному аэропорту Минск кредитов в размере до 1 миллиона 800 тысяч долларов для реализации инвестиционных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически всю сумму аэропорт направит на строительство второй взлетно-посадочной полосы с сопутствующими объектами. Оставшиеся средства пойдут на реконструкцию аэродрома Орша. Ставка по кредитам, выдаваемым в долларах, составит 3,29 % годовых.

Больше новостей экономики за 15 января здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Правительство согласовало с Банком развития выделение Национальному аэропорту Минск кредитов в размере до 1 миллиона 800 тысяч долларов для...
 
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