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«Краты — гэта толькі падрыхтоўка да жыцьця, дзе не існуе крат». Новый клип Анны Хитрик

15.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусская певица и актриса, фронтвумен группы Sounduk Анна Хитрик представила песню и клип «Навагодняя паштоўка» на стихи Андрея Хадановича. Музыку к песне написала сама певица.

«Краты — гэта толькі падрыхтоўка да жыцьця, дзе не існуе крат». Новый клип Анны Хитрик

Видео снимали в Израиле: идея клипа принадлежит творческому тандему Анны и ее мужа Сергея Рудени. 

 
 
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Белорусская певица представила песню и клип «Навагодняя паштоўка» на стихи Андрея Хадановича.
 
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