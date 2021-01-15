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«Краты — гэта толькі падрыхтоўка да жыцьця, дзе не існуе крат». Новый клип Анны Хитрик
15.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусская певица и актриса, фронтвумен группы Sounduk Анна Хитрик представила песню и клип «Навагодняя паштоўка» на стихи Андрея Хадановича. Музыку к песне написала сама певица.
Видео снимали в Израиле: идея клипа принадлежит творческому тандему Анны и ее мужа Сергея Рудени.
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Белорусская певица представила песню и клип «Навагодняя паштоўка» на стихи Андрея Хадановича.
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