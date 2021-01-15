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«Отказываются от стекла в пользу мягкой упаковки». Предприятия Минской области становятся более экологичными
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области постепенно отказываются от пластиковой посуды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из объектов общественного питания исчезли соломинки для напитков, пластиковые стаканчики, тарелки и контейнеры. Теперь их будут заменять бумажными изделиями, более экологически чистой альтернативой.
Большое внимание уделяют и экологичности производства. На одном из предприятий Клецкого района для продукции ввели новую мягкую упаковку из комбинированных материалов. Пока она не подлежит переработке, однако уже летом планируют сделать тестовый биоразлагаемый вариант (внешне он не будет отличаться). Такие меры помогут не только заботиться о природе, но и активно работать на внешних рынках.
Елена Бурба, заместитель директора компании:
Кстати, новая упаковка очень удобна в использовании. Но ее стеклянный аналог тоже остался. Поэтому покупатели смогут выбрать наиболее удобный вариант.
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«Отказываются от стекла в пользу мягкой упаковки». Предприятия Минской области становятся более экологичными
Новости Беларуси. В Минской области постепенно отказываются от пластиковой посуды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из объектов общественного питания...
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