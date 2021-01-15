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В Беларуси расширили бесполётную зону для дронов

15.01.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Территория, где запрещено применять квадрокоптеры, увеличилась почти вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество запретных зон для использования авиамоделей возросло с 17 до 25. Теперь их общая площадь составляет 1 044 квадратных километра. Дополнительные ограничения в большей степени затронули территории вблизи аэропортов и аэродромов.

В Минске, судя по кадастровой карте, существенно расширили такие зоны. Теперь самая большая из них захватывает практически весь центр города и тянется далеко на северо-запад, в сторону Минского моря.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Территория, где запрещено применять квадрокоптеры, увеличилась почти вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество запретных...
 
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