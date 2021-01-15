Легендарный английский футболист завершил карьеру

Руни хочет попробовать себя в тренерском ремесле / фото REUTERS





Легенда сборной Англии по футболу Уэйн Руни завершил карьеру.





Об этом сообщает ESPN.





35-летний Руни отныне будет занимать пост главного тренера "Дерби Каунти". Контракт рассчитан до лета 2023 года.









Напомним, что Руни защищал цвета "Эвертона", "Манчестер Юнайтед", "Дерби Каунти" и "Ди Си Юнайтед". За всю карьеру нападающий провел 541 матч и забил 231 гол. За сборную Англии Руни забил 53 мяча в 120 матчах.



