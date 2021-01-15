Погоняйло: Необходимо созывать Совет безопасности ООН

Некоторые из генералов своими действиями уже заработали пожизненные сроки, для них обратного пути нет. Для страны наступают тяжелые времена, считает Гарри Погоняйло.





- Лукашенко именно так и представляет сохранение личной власти в стране. Он опирается исключительно на силовиков, перед которыми поставил четкую и определенную задачу – «пуль не жалеть», как говорил один известный российский царь.





Важно добиться

результата, под которым понимается умиротворение, подавление протестных настроений любой ценой.

А когда народ загнан по своим квартирам, «под плинтус», как любит выражаться Лукашенко, и трясется от страха - с ним можно делать все, что угодно.





А он продолжает править столько, сколько сможет усидеть; по крайней мере он рассчитывает еще на пять лет. Главное, что он удерживает власть и руководит территорией под названием Беларусь.





- Какая польза всем нам от подобных сливов?





- Аудиозапись – саморазоблачение и доказательство для привлечения Карпенкова и Лукашенко к уголовной ответственности. На Лукашенко в данном случае иммунитет не действует. Он правитель нелегитимный, он захватил власть неконституционным путём и удерживает ее, опираясь исключительно на верность силовиков.





И, к сожалению, внутри Беларуси у народа нет инструментов для привлечения его к ответственности. Универсальная уголовная юрисдикция, о которой я многократно упоминал, также не быстро развернется на Западе, это не музыкальный инструмент, который долго настраивается, долго регулируется, согласовывается, потому что его использование требует политической воли правительств.

Будет политическая воля Запада – появятся и уголовные дела.

Такого рода сливы повлияют как раз на ту политическую волю правительств, потому что сегодня в центре Европы никто не будет терпеть фашистское по существу государство, где власть ведет себя как оккупант, а население оказалось в условиях оккупации и вынуждено или подчиниться насилию, или ответить на насилие теми способами, которые можно применить в условиях оккупации.









Для нас, невооруженных людей, это активное сопротивление в самых различных формах. Однако не исключаю, что кто-то на насилие ответит насилием. А значит, будут и уголовные дела,

не исключены очередные смерти, потому что ни одна из сторон за ценой уже не постоит.

Дело в том, что большая часть населения государства вовлечена в противостояние – либо на одной, либо на другой стороне, и этот процесс не остановить. В сложившихся условиях важно находить правильные решения и делать адекватные шаги, чтобы, с одной стороны, избежать жертв со стороны мирного населения, а с другой –

не дать оккупантам чувствовать себя хозяевами на нашей земле.

Без борьбы мы проиграем, мы действительно окажемся в условиях Северной Кореи: в Ивацевичах для нас уже готовится концлагерь,

будут и другие профилированные учреждения для инакомыслящих, жесточайший прессинг везде – начиная со школы и заканчивая пенсионерами, которые тоже оказались на баррикадах.





Все социальные слои от мала до велика с различным жизненным опытом посчитали для себя необходимым бороться с режимом. Все они хотят свободы, уважения их достоинства.





В условиях жесткой конфронтации даже сторонники Лукашенко начинают осознавать, что перспектив у них нет, кроме ближайших двух-трех месяцев. Кто поумнее, понимает, что такими методами власть удержать нельзя. А потому они начнут либо саботировать политику режима, в том числе и представители силового блока, либо побегут – чтобы окончательно не запятнать себя кровью и позором.





Как бы долго ни держались такого рода режимы, когда наступает точка невозврата (мы уже перешли точку невозврата, обе стороны оказались за пределами красной черты), перспектива ответственности тех, кто устроил кровавую баню для своего народа, неизбежна.





Но победа будет за нами.





- А концлагерь в Ивацевичах – реальность или страшилка?





- Лукашенко дает указания применять оружие, отрывать головы, руки, ноги не для устрашения. А затем в благодарность раздает «братве» звания, награды, медальки вешает, поощряет серьезными денежными суммами, поэтому они готовы реально бить свой народ в кровь.





Они понимают всю ответственность за уже совершенные преступления: некоторые из генералов своими действиями уже заработали пожизненные сроки, для них обратного пути нет. А это значит, что

нас ждут не очень хорошие времена. Но мы должны выстоять и победить – даже в таких условиях.

Надеюсь, последний слив, который показывает истинное – звериное лицо белорусской власти, так называемых «правоохранителей», станет понятен западным либералам.

Пора заканчивать дипломатические игры, потому что никакие санкции уже не помогут, нужны решительные действия по пресечению государственного терроризма.

Необходимо созывать Совет безопасности ООН и готовить соответствующую резолюцию; и даже если Россия и Китай наложат вето на подготовленную в Совбезе ООН резолюцию, этими действиями они возьмут часть ответственности за происходящее в Беларуси на себя.









Надеюсь, что отрезвление произойдет и в России, и в Китае. Этот слив можно использовать для вразумления европейских политиков: санкции и увещевания диктатора уже не сработают, надо осознать, что происходит в Беларуси и действовать в режиме военного положения, что называется.





Лукашенко стращает, что Запад разорвет Беларусь, запугивая и белорусский народ, и западных дипломатов, по существу сам раздирает страну, сам провоцирует народ на применение насилия. Он ждет-не дождется, когда белорусы станут на путь вооруженного сопротивления, чтобы залить страну кровью.





Он прекрасно понимает, что общество не имеет адекватного ответа на такую силу. Что делать в такой ситуации? Вводить сюда войска НАТО, как в Югославию? США в свое время показали пример миру, как надо бороться с лидерами стран, которые инспирируют геноцид собственного народа.





Когда речь идет о геноциде народа по вине правителя, вооруженные методы его свержения могут быть приемлемы и использованы, даже извне. Таков исторический опыт.





Лукашенко должен понимать, что он идет именно по такому пути, а это — преступление против человечества. Западу же необходимо осознать всю меру своей ответственности за то, что сегодня происходит в Беларуси, в центре Европы, что фашизму нельзя возродиться.