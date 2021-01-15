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Возле урочища Куропаты задержан гражданский активист Дмитрий Дашкевич
Источник материала: Навiны
Возле урочища Куропаты 15 января задержан общественный активист Дмитрий Дашкевич.
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«Возможно, их забрали за флаг, который они держали. Говорили, что милиция ехала мимо, увидели, остановились, начали куда-то звонить. Потом уехали, вернулись и забрали. Пока не знаю подробностей», — сказала она.
Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года.
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Возле урочища Куропаты 15 января задержан общественный активист Дмитрий Дашкевич.
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