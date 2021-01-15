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Возле урочища Куропаты задержан гражданский активист Дмитрий Дашкевич

15.01.2021 19:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возле урочища Куропаты 15 января задержан общественный активист Дмитрий Дашкевич.

 

Возле урочища Куропаты задержан гражданский активист Дмитрий Дашкевич

 

Как сообщила БелаПАН его жена Анастасия Дашкевич, около 17 часов ей позвонили и сообщили, что Дашкевича и еще одного человека, стоявшего с ним в бессрочном протесте против работы расположенного рядом ресторана «Поедем поедим», посадили в машину и увезли.

«Возможно, их забрали за флаг, который они держали. Говорили, что милиция ехала мимо, увидели, остановились, начали куда-то звонить. Потом уехали, вернулись и забрали. Пока не знаю подробностей», — сказала она.

Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года.

 
 
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Возле урочища Куропаты 15 января задержан общественный активист Дмитрий Дашкевич.  
 
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