Возле урочища Куропаты задержан гражданский активист Дмитрий Дашкевич

Возле урочища Куропаты 15 января задержан общественный активист Дмитрий Дашкевич.





Как сообщила БелаПАН его жена Анастасия Дашкевич, около 17 часов ей позвонили и сообщили, что Дашкевича и еще одного человека, стоявшего с ним в бессрочном протесте против работы расположенного рядом ресторана «Поедем поедим», посадили в машину и увезли.

«Возможно, их забрали за флаг, который они держали. Говорили, что милиция ехала мимо, увидели, остановились, начали куда-то звонить. Потом уехали, вернулись и забрали. Пока не знаю подробностей», — сказала она.

Ресторан «Поедем поедим» расположен рядом с урочищем Куропаты — местом массового захоронения жертв сталинских репрессий. Протесты против работы ресторана длятся с 31 мая 2018 года.