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Любимица миллионов из Black Star выпустила новую версию клипа, который очень популярен у белорусов
Источник материала: Tut.by
Российская исполнительница Клава Кока с лейбла Black Star выпустила новогоднюю версию клипа «Покинула чат». Оригинальная версия вошла в топ-5 самых популярных клипов на YouTube у белорусов в 2020-м.
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Российская исполнительница Клава Кока с лейбла Black Star выпустила новогоднюю версию клипа «Покинула чат».
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