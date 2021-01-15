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Любимица миллионов из Black Star выпустила новую версию клипа, который очень популярен у белорусов

15.01.2021 19:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская исполнительница Клава Кока с лейбла Black Star выпустила новогоднюю версию клипа «Покинула чат». Оригинальная версия вошла в топ-5 самых популярных клипов на YouTube у белорусов в 2020-м.

Отметим, что оригинальный клип «Покинула чат» вышел 5 марта 2020-го и на данный момент собрал 88 миллионов просмотров. Этот ролик вошел в топ-5 самых популярных клипов у белорусов на YouTube в прошлом году. Он разместился на четвертой строчке после хитов Little Big «Uno» и «Hypnodancer», а также другой песни Клавы Коки «Краш», записанной вместе с Niletto.

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Российская исполнительница Клава Кока с лейбла Black Star выпустила новогоднюю версию клипа «Покинула чат».
 
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