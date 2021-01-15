|
Минское «Динамо» играет против «Автомобилиста». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В гости к «зубрам» приехал один из фаворитов Восточной конференции — «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Минчане проиграли два матча подряд, но по-прежнему уверенно располагаются в зоне плей-офф.
Что касается «Автомобилиста», то после неудачной серии уральцы смогли одержать две подряд победы, в которых не пропустили ни одной шайбы.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В гости к «зубрам» приехал один из фаворитов Восточной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)