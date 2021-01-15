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Минское «Динамо» играет против «Автомобилиста». Онлайн матча

15.01.2021 19:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В гости к «зубрам» приехал один из фаворитов Восточной конференции — «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Минчане проиграли два матча подряд, но по-прежнему уверенно располагаются в зоне плей-офф.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «Автомобилиста», то после неудачной серии уральцы смогли одержать две подряд победы, в которых не пропустили ни одной шайбы.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Минское «Динамо» проводит сегодня очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В гости к «зубрам» приехал один из фаворитов Восточной...
 
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