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У самых «бедных» - 520 рублей, у «богатых» - почти в 7 раз больше. Как отличаются медианные зарплаты

15.01.2021 19:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медианная ноябрьская зарплата составила 944,4 рубля, следует из данных Белстата. После уплаты налогов эта сумма составляет около 812 рублей. FINANCE.TUT.BY сравнил, как медианная отличается по разным сферам деятельности и на сколько уступает средней по стране.


Снимок носит иллюстративны характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. К примеру, если из 5 работников один получает 305 рублей, второй — 310, третий — 400, четвертый — 510, а пятый — 1000 рублей, то средняя зарплата составит 505 рублей. При этом медианная будет равна 400 рублям, потому что половина работников получает больше этой суммы, другая половина — меньше. Белстат публикует медианную зарплату дважды в год, в мае и ноябре.

Медианная зарплата в ноябре прошлого года была на 50,5 рубля больше, чем в мае (последние опубликованные данные до этого). Это если сравнивать суммы до уплаты налогов. Уточним, что это данные без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Если сравнивать по сферам деятельности, то в аутсайдерах по размеру ноябрьской медианной зарплаты оказались работники, которые заняты творчеством, спортом, организацией развлечений и отдыха (604,4 рубля) и специалисты, которые задействованы в такой деятельности, как предоставление прочих видов услуг (682,6 рубля). После уплаты налогов эти суммы составят около 520 рублей и 587 рублей соответственно.

Выше всего медианная зарплата в ноябре была в ИТ — у тех, кто занят информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 4 160,7 рубля (около 3578 рублей после уплаты налогов).

То есть в ИТ медианная зарплата почти в 7 раз выше, чем у тех, кто занят творчеством, спортом, организацией развлечений и отдыха.

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Медианная ноябрьская зарплата составила 944,4 рубля, следует из данных Белстата. Эта сумма почти на 51 рубль больше, чем в мае (последние опубликованные данные до...
 
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