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У самых «бедных» - 520 рублей, у «богатых» - почти в 7 раз больше. Как отличаются медианные зарплаты
Источник материала: Tut.by
Медианная ноябрьская зарплата составила 944,4 рубля, следует из данных Белстата. После уплаты налогов эта сумма составляет около 812 рублей. FINANCE.TUT.BY сравнил, как медианная отличается по разным сферам деятельности и на сколько уступает средней по стране.
Медианная зарплата в ноябре прошлого года была на 50,5 рубля больше, чем в мае (последние опубликованные данные до этого). Это если сравнивать суммы до уплаты налогов. Уточним, что это данные без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.
Если сравнивать по сферам деятельности, то в аутсайдерах по размеру ноябрьской медианной зарплаты оказались работники, которые заняты творчеством, спортом, организацией развлечений и отдыха (604,4 рубля) и специалисты, которые задействованы в такой деятельности, как предоставление прочих видов услуг (682,6 рубля). После уплаты налогов эти суммы составят около 520 рублей и 587 рублей соответственно.
Выше всего медианная зарплата в ноябре была в ИТ — у тех, кто занят информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 4 160,7 рубля (около 3578 рублей после уплаты налогов).
То есть в ИТ медианная зарплата почти в 7 раз выше, чем у тех, кто занят творчеством, спортом, организацией развлечений и отдыха.
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У самых «бедных» - 520 рублей, у «богатых» - почти в 7 раз больше. Как отличаются медианные зарплаты
Медианная ноябрьская зарплата составила 944,4 рубля, следует из данных Белстата. Эта сумма почти на 51 рубль больше, чем в мае (последние опубликованные данные до...
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