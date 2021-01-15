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В новом КоАП придумали, как наказать сигналящих на акциях водителей (видео)

15.01.2021 19:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера мы сообщали о подписании законопроекта об изменении КоАП, внедрение которого планируется с 1 марта. Мы разобрали, какие нововведения коснутся непосредственно автомобилистов. На фоне разговоров об упрощениях и либерализации для большинства «водительских» нарушений сделаны «исключения»: останутся штрафы, предупреждений не будет. Сегодня отдельно расскажем про нововведения, направленные на борьбу с водителями, поддерживающими протесты.

Подача сигнала

Мы создали отдельную рубрику «Гудок», в которую попадают случаи штрафов и даже лишения прав за подачу сигнала. Безусловно, привлечение водителей не за нарушение правил пользования звуковыми сигналами, а за создание аварийной ситуации, вызывало много вопросов. В известных редакции случаях только с помощью видео автомобилистам удавалось доказывать, что никто из соседей по потоку не применял меры по изменению направления и скорости движения, а следовательно, не было и аварийной обстановки.

Новый КоАП упрощает силовикам задачу. Появляется новый пункт 18.13.4 «Нарушение лицом, управляющим ТС, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия». За это предусмотрен штраф до 10 базовых величин с лишением прав до 1 года или без лишения.

То есть за любой гудок, поданный не для предотвращения ДТП в населенном пункте или предупреждения об обгоне вне наспункта (п. 172 ПДД), смогут оштрафовать на 290 рублей, лишить прав на год, если рядом проходит мероприятие. В кодексе не указывается, о каких именно массовых мероприятиях идет речь — санкционированных или нет. Исходя из закона РБ «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», под это определение попадают собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация, пикетирование, спортивно-массовое, культурно-зрелищное, религиозное мероприятие, проводимые в специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в помещении.

Приведем несколько видеопримеров, которые по новой редакции КоАП должны считаться нарушениями:

— осознанная подача сигнала на несанкционированной акции:

— осознанная подача сигнала на разрешенном мероприятии:

— подача сигнала в месте проведения массового мероприятия, не продиктованная предотвращением ДТП:

Согласно формулировке законопроекта, подача в наспункте сигнала любой машиной (в том числе ТС оперативного назначения, ведь им не разрешено отходить от 172-го пункта ПДД при включенных маячках) не для предотвращения ДТП в месте мероприятия может повлечь для водителя лишение прав.

И в качестве бонуса стоит напомнить, что велосипед тоже является транспортным средством и он должен иметь звуковой сигнал.

Блокировка улиц

Кроме того, ужесточается ответственность за умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом (ст. 18.1). Нынешняя редакция предусматривает наказание в виде штрафа от 6 до 10 базовых величин. В законопроекте порог максимального штрафа повысили до 50 б. в.

Плюс ввели дополнительную норму (ст. 18.1.2). Это умышленное блокирование транспортных коммуникаций лицом, управляющим ТС, в месте проведения массового мероприятия либо повлекшее создание аварийной обстановки. За такое нарушение собираются штрафовать от 6 до 50 базовых с лишением прав от 1 года до 2 лет или без лишения.

На следующих фото (сняты 10 августа 2020 года) два примера блокирования транспортных коммуникаций в месте проведения массового мероприятия.

В новом КоАП придумали, как наказать сигналящих на акциях водителей (видео)

В новом КоАП придумали, как наказать сигналящих на акциях водителей (видео)

Использование символов

Также вводится статья 24.26.1 «Незаконные использование и изготовление символов». За использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких с целью их распространения намерены штрафовать физлиц от 5 до 20, ИП — от 10 до 40, юрлиц — от 20 до 60 б. в.

Будут ли бчб-наклейки на машинах и флаги в салоне считаться «использованием»? Скорее всего, да. По крайней мере, председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила следующее: «У нас есть закон, определяющий государственную символику: герб, флаг, гимн. Все остальное считается неустановленной символикой. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут — это неустановленная символика».

В новом КоАП придумали, как наказать сигналящих на акциях водителей (видео)

Правда, на данный момент понятие «неустановленной» символики в статье 24.26 законопроекта КоАП отсутствует. Там указано понятие «запрещенная». Постановление МВД №340 от 27.12.2019 «Об установлении перечней организаций и иных структур, их символики и атрибутики» в качестве таковой определяет свастику, эмблему Национал-социалистической рабочей партии Германии, флаг Третьего рейха, эмблему Национальной фашистской партии Италии, эмблему СС и СА, атрибуты униформы членов СС, войск СС и униформу сотрудников СД.

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Вчера мы сообщали о подписании законопроекта об изменении КоАП, внедрение которого планируется с 1 марта. Мы разобрали, какие нововведения коснутся...
 
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