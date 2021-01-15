«Готовим колготки, 35 носков и 10 шарфов!» Опрос: минчане рассказывают, как подготовились к морозам

Источник материала: Onliner

В Беларусь нагрянула настоящая и неожиданная зима. Морозы за десять градусов при высокой влажности действительно ударили — в том числе по людским носам, рукам и сердечкам. Одни уже завернулись в шубы и валенки, другие не могут оставить любимые кеды и ветровки, третьи просто сидят дома. Onliner вышел на улицы Минска и спросил у белорусов, готовы ли они к адовым по нашим меркам холодам и чем будут заниматься в выходные — синоптики обещают до 20 градусов мороза.

Людей, привыкших к теплу, бесконечным потокам чая и мягким пледам, нынешний мороз не просто кусает, а грызет. «Не пі, не еж, з хаты не лезь» — так обычно говорят старые люди о похожей погоде. Но в популярных среди минчан местах даже в минусовую температуру многолюдно: кто-то работает, кто-то выбежал на обед, кто-то просто гуляет. Мороз морозом, а привычки и заботы сами себя не решат.

Никита и Саша: «И так ветер холодный, а если еще и на лыжах поехать, то вообще нос отвалится!»

Никита и Александра выходят из торгового центра и выглядят совершенно по-разному: парень без шапки, вполне расслаблен, а девушка закуталась шарфом по самые глаза и немного кукожится от холода.

— Меня раздражает солнце, я люблю морозы без него, — говорит Никита и указывает на Сашу. — А вот ей холодно, только что спряталась. Я себя комфортно чувствую: думаю, спокойно могу провести на улице часа два-три.





— А я максимум час! — подхватывает девушка. — На мне теплые шерстяные носочки, колготки, штаны. Как видите, я в варежках и шарфе, у меня еще с собой шапка: укуталась — и нормально! На мне топик, футболка, еще одна футболка, худи и куртка — она с пуховым наполнителем, в целом теплая, но короткая, поэтому ногам холодно.

На Никите обычные белые носки, джинсы, худи, он без шапки, но в хорошей теплой куртке — говорит, что подойдет для морозов до минус 30.





Активных планов на морозные выходные у молодых людей нет: Никита будет сдавать экзамен, а Саша собирается «сидеть дома и попивать чаек». Говорят, погода сейчас не для зимних активностей.

— И так ветер холодный, а если еще и на лыжах поехать, то вообще нос отвалится! — смеется парень.





Аня: «На выходных планируем затариться пиццей и никуда не вылезать»

Минчанка Аня выбегает из такси в пальто нараспашку — говорит, что спешит на встречу.

— Очень холодно, поэтому передвигаюсь только на такси, — улыбается она. — На выходные вообще передают до 20 градусов мороза, поэтому планируем затариться пиццей и никуда не вылезать.





Сейчас на Ане шерстяные колготки, джинсы, майка, теплая кофта — все это заправлено до пояса. С собой у нее несколько шарфов.

— А где ваши рукавицы и шапка? — строго спрашиваем у девушки.

— Все это в сумке, просто сейчас бегу на встречу, — отвечает она и убегает.





Владислав: «Ну так, прохладненько»

Из перехода выскакивает высокий паренек в байке, легкой куртке, брюках и... кедах с яркими оранжевыми шнурками. Сначала он отшучивается: так легко одет, потому что все вещи в стирке — что осталось, то и надел.

— Ну так, прохладненько, — рассказывает о своих ощущениях Владислав. — Но в таком виде могу провести на улице хоть целый день — я закаленный!





— И как закаляетесь? — спрашиваем.

— Хожу раздетым! — смеется парень. — На мне сейчас обычная байка, футболка, штаны — и все. Носки обычные, длинные.

— Мама не ругается?

— Мама не знает!

— Скоро узнает! — отвечаем ему.





Морозных выходных Владислав предсказуемо не боится, но собирается провести дома и на тренировке по волейболу. А через неделю планирует покататься на сноуборде.





Алина: «Готовим колготки, 35 носков и 10 шарфов!»

Минчанка Алина не была готова к таким морозам в этом году, ведь уже давно началось потепление.

— Все было тепленько и аккуратненько, но вдруг бахнули морозы и все вспомнили про теплые колготки под джинсами! — улыбается девушка.





На ней сейчас теплые носки и колготки, джинсы, кофта и шуба — перчатки собирается менять на меховые.

— Шуба была давно, я ее покупала не к этой зиме. В прошлые годы в основном надевала дубленочки и пальто, а сейчас в полной экипировке! Прошлой зимой надевала шубу пару раз, да и то скорее для вида, а не от холода. Но в этом году есть возможность оторваться и выгулять ее, — смеется она. Еще Алина рада, что сейчас нужно носить маски: в них теплее.





На будущий уикенд девушка хочет поехать в лес и кататься на лыжах и тюбингах, поэтому готовит «колготки, 35 носков и 10 шарфов».

— Никто не отменяет красоту. Все очень ждали зиму, кричали, что нам нужен снег — и наконец его получили, поэтому надо наслаждаться, пока есть время. Вдруг такой возможности больше не будет?! — рассуждает девушка.





Слава: «Достану теплые ботинки — они у меня пять лет, но за все время обувал раз десять»

Молодой человек Слава идет с тренировки в магазин, а потом сразу домой — долго быть на улице не собирается, поэтому не особо утеплялся.

— Дома тепло, а в такие морозы собираюсь гулять: завтра поеду на Минское море. Теплая одежда есть, поэтому надеюсь не замерзнуть, — начинает он. — Завтра достану теплые ботинки — они у меня пять лет, но за все время обувал раз десять в большой мороз. А так — как обычно в такую погоду: кальсоны, джинсы побольше, термобелье и теплую куртку — гулять собираюсь не менее двух часов.





Самыми холодными на его памяти были зимы в 2008—2009 годах: говорит, морозы держались на отметке от минус 20 градусов. Но парень не считает их сильными.

— Мне нравится, что есть солнце. Пусть мороз, но главное, чтобы было светло, настроение поднимается, — рассказывает Слава.





Дима: «Шапку не ношу, чтобы не испортить прическу»

Дима выбежал из офиса на обед в костюме, туфлях и с виду легком пальто. Говорит, что ему не холодно — даже отлично.

— Вообще по улице сейчас хожу в сапогах, вязаном шарфе, который оставил в офисе, и перчатках. Шапку не ношу, чтобы не испортить прическу. На выходных буду сидеть дома или выйду на улицу неподалеку от дома, — рассказывает он.









— А в таком виде сколько можете продержаться? — спрашиваем у молодого человека.

— Так? Ну секунд 30! — смеется Дима.

Татьяна: «Все теплое и все отлично!»

А вот Татьяна — одна из немногих, кто в восторге от нынешней погоды.

— Мне очень нравится такая погода! Помню, в 1984 году месяц стояла температура минус 25! Сейчас мне вообще не холодно, я тепло одета: пальто, сапоги, колготки, юбка, шапка, варежки — все теплое и все отлично! — говорит она.









На выходных Татьяна собирается гулять в своем районе — оденется еще теплее, «пусть все вирусы умрут».

Алина и Аня: «Ноги мерзнут, перчатки не спасают руки»

Студентки вышли на улицу, не думая, что их настигнет такой кусачий мороз. Смотришь на улицу — блестящий снег и яркое-яркое солнце.

— Мы не ожидали, что будет так холодно! На самом деле, спасает маска, потому что нос замерзает. Ноги мерзнут, перчатки не спасают руки, хотя мы гуляем на улице минут 20, — говорят девушки.





Они стараются периодически заходить в кафе и магазины, чтобы отогреваться от нагрянувшего «минуса».

— На нас теплые колготки, носки, зимние ботинки, пуховые куртки, но в коротких прохладно: поддувает все-таки, — соглашаются друг с другом Алина и Аня.

На выходных девушки собираются остаться дома или пойти в кафе, если будет большой мороз.





Александра Сидоровна: «Я не воспринимаю холод»

86-летняя минчанка одета в кожаную куртку, легкую кофту и сапожки на легкий носочек. Она говорит, что всегда и ко всему готова — будь то жара или лютый мороз.

— Во время войны мне было пять лет, еды и одежды не было, поэтому мы ходили как могли и на санках катались. С той поры я не воспринимаю холод. В последнее время я была в Центральной Америке у дочки: там жуткая жара, но мне она тоже была нипочем, — говорит пенсионерка.









Она не может вспомнить последнюю холодную зиму, потому что ей нравится любая погода.

— Я просто люблю жизнь. Во время войны и не евши, не пивши, не одевшись, но жили: прыг-скок, прыг-скок, — улыбается Александра Сидоровна глазами.

Валентин: «Лучше быть там, где пальмы!»

Мужчина переносит жару лучше, чем мороз. В целом ему нравилась прошлая «еврозима».

— Все обычное, что было готово и закуплено со старых времен. Холод вообще ненавижу, лучше быть там, где пальмы! — считает он.









В морозные дни Валентин собирается отсидеться дома. Вообще, он долгое время не был в Беларуси, поэтому почти не помнит суровых зим в стране — только из детских времен.





А как вам нынешняя погода? Расскажите в комментариях!