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Состоялась мужская эстафетная гонка на 6 этапе Кубка мира по биатлону
Источник материала: ОНТ
Мужская сборная Беларуси по биатлону провалила эстафету на 6-ом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Наша команда на протяжении двух этапов шла в верхней части протокола. Но на третьем Роман Елётнов уже при стрельбе лёжа заработал три штрафных круга. В итоге наши биатлонисты финишировали только на 16-й позиции с отставанием от лидера более 5 минут. Выиграли гонку биатлонисты из Франции. На втором месте сборная Германии, также на пьедестале норвежцы. Завтра в Оберхофе пройдет женская эстафета. Она начнется в 16:45.
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Мужская сборная Беларуси по биатлону провалила эстафету на 6-ом этапе Кубка мира в Оберхофе. Наша команда на протяжении двух этапов шла в верхней части протокола....
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