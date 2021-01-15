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Состоялась мужская эстафетная гонка на 6 этапе Кубка мира по биатлону

15.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состоялась мужская эстафетная гонка на 6 этапе Кубка мира по биатлону

Мужская сборная Беларуси по биатлону провалила эстафету на 6-ом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Наша команда на протяжении двух этапов шла в верхней части протокола. Но на третьем Роман Елётнов уже при стрельбе лёжа заработал три штрафных круга. В итоге наши биатлонисты финишировали только на 16-й позиции с отставанием от лидера более 5 минут. Выиграли гонку биатлонисты из Франции. На втором месте сборная Германии, также на пьедестале норвежцы. Завтра в Оберхофе пройдет женская эстафета. Она начнется в 16:45.  

 

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Мужская сборная Беларуси по биатлону провалила эстафету на 6-ом этапе Кубка мира в Оберхофе. Наша команда на протяжении двух этапов шла в верхней части протокола....
 
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