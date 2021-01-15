Еще холоднее. Прогноз погоды на 16 января

Источник материала: ОНТ

В Беларуси установилась морозная погода и температура воздуха оказалась до 5 градусов ниже нормы. В ближайшие дни морозы еще усилятся – в воскресенье ночью при прояснениях температура воздуха опустится до -29 °С.

16 января погодные условия будут определять область пониженного атмосферного давления и холодная воздушная масса, поступающая с севера. В результате температура воздуха продолжит понижаться и будет до 12 градусов ниже нормы.

В субботу облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем по западу пройдет небольшой снег. Влажность до 90 процентов. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений, умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

В 8 утра температура воздуха составит от -15 °С по западу до -25 °С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 5-7 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от -10°С по юго-западу страны до -22 °С по северо-востоку. К вечеру -15°С…-22 °С, немного теплее по юго-западу.

В воскресенье метеоусловия продолжит определять холодная воздушная масса, сформированная в северных широтах, что приведет к дальнейшему усилению морозов. Ночью -18°С…-25°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -29°С, днем 14°С…-19 °С. Облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. В начале недели и на Крещение сохранится морозная погода. Ослабление морозов ожидается в середине следующей недели.

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