Xiaomi оказалась в числе китайских компаний, попавших под санкции США

Источник материала: ОНТ

Девять китайских компаний оказались в санкционном списке администрации США – отныне сотрудничать с ними американским инвесторам запрещается. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters .

Компании, попавшие в список, подозреваются в связи с китайскими военными. В числе прочих организаций неприятной участи не избежал популярный производитель смартфонов Xiaomi, а также авиакорпорация Comac.

Сообщается, что американским инвесторам дается время до 11 ноября 2021 года, чтобы вывести свои активы из китайских фирм, оказавшихся в этом перечне.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, который запретил американцам и местным инвесторам вкладывать деньги в ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными.

Фото: Facebook





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