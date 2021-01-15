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Xiaomi оказалась в числе китайских компаний, попавших под санкции США

15.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Xiaomi оказалась в числе китайских компаний, попавших под санкции США

Девять китайских компаний оказались в санкционном списке администрации США – отныне сотрудничать с ними американским инвесторам запрещается. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Компании, попавшие в список, подозреваются в связи с китайскими военными. В числе прочих организаций неприятной участи не избежал популярный производитель смартфонов Xiaomi, а также авиакорпорация Comac.

Сообщается, что американским инвесторам дается время до 11 ноября 2021 года, чтобы вывести свои активы из китайских фирм, оказавшихся в этом перечне.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, который запретил американцам и местным инвесторам вкладывать деньги в ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными.

Фото: Facebook


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Девять китайских компаний оказались в санкционном списке администрации США – отныне сотрудничать с ними американским инвесторам запрещается. Об этом пишет РИА...
 
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