|
Xiaomi оказалась в числе китайских компаний, попавших под санкции США
Источник материала: ОНТ
Девять китайских компаний оказались в санкционном списке администрации США – отныне сотрудничать с ними американским инвесторам запрещается. Об этом
Компании, попавшие в список, подозреваются в связи с китайскими военными. В числе прочих организаций неприятной участи не избежал популярный производитель смартфонов Xiaomi, а также авиакорпорация Comac.
Сообщается, что американским инвесторам дается время до 11 ноября 2021 года, чтобы вывести свои активы из китайских фирм, оказавшихся в этом перечне.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, который запретил американцам и местным инвесторам вкладывать деньги в ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девять китайских компаний оказались в санкционном списке администрации США – отныне сотрудничать с ними американским инвесторам запрещается. Об этом пишет РИА...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)