Завершился ралли-марафон «Дакар-2021»: МАЗ под управлением Алексея Вишневского финишировал 4-м

Источник материала: ОНТ

Завершился ралли-марафон «Дакар». Начиная со 2 января экипажи проехали маршрут общей протяжённостью более 7 тыс. км.

Сегодня на 12-м этапе МАЗ под управлением Алексея Вишневского финишировал на 4-й позиции. Отставание от лидера составило 4,5 мин. В общем зачёте Вишневский завершил гонку 6-м. Второй наш грузовик под управлением Сергея Вязовича, напомним, ранее досрочно завершил борьбу из-за проблем с коробкой передач.

Впрочем, до финиша не добрались многие. В этом году самая опасная гонка вновь не обошлась без жертв – погиб французский мотоциклист. Для команды «МАЗ-СПОРТавто» это был 10-й ралли-рейд в истории.

В зачёте грузовиков весь пьедестал заняли экипажи команды «КАМАЗ-Мастер». 1-й – Дмитрий Сотников. Далее расположились Антон Шибалов и Айрат Мардеев.

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