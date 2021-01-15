Источник материала: ОНТ

Милиция проливает свет на скрытые механизмы недавних событий в Беларуси. МВД подозревает двух индивидуальных предпринимателей в финансировании протестов.

Медиа-консультант Андрей Александров и его сожительница оказались втянутыми в схему «перекачки» денег из-за границы для лидеров и участников массовых беспорядков. А часть денег и вовсе присвоили. Пара сейчас под стражей.

МВД распространило и фрагмент беседы с задержанными.

Проведены обыски по месту жительства и в информационном агентстве, где работал и снимал офисные помещения Александров. Обнаружены 168 квитанций об оплате штрафов, банковские карты, более 25 тыс. долларов США и евро, протестная атрибутика. Возбуждено уголовное дело.





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