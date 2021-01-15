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МВД подозревает двух индивидуальных предпринимателей в финансировании протестов

15.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД подозревает двух индивидуальных предпринимателей в финансировании протестов

Милиция проливает свет на скрытые механизмы недавних событий в Беларуси. МВД подозревает двух индивидуальных предпринимателей в финансировании протестов. 

Медиа-консультант Андрей Александров и его сожительница оказались втянутыми в схему «перекачки» денег из-за границы для лидеров и участников массовых беспорядков. А часть денег и вовсе присвоили. Пара сейчас под стражей.

МВД распространило и фрагмент беседы с задержанными.

Проведены обыски по месту жительства и в информационном агентстве, где работал и снимал офисные помещения Александров. Обнаружены 168 квитанций об оплате штрафов, банковские карты, более 25 тыс. долларов США и евро, протестная атрибутика. Возбуждено уголовное дело.


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Милиция проливает свет на скрытые механизмы недавних событий в Беларуси. МВД подозревает двух индивидуальных предпринимателей в финансировании протестов. ...
 
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