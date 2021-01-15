Как ухаживать за кожей зимой: 10 бьюти-советов

Источник материала: ОНТ

С наступлением сильных морозов особо актуальным становится вопрос: как защитить кожу от холода? Мы собрали для вас 10 советов. Берите на заметку!

1. Отложите умывание до лучших времен.

Щадящее мыло, очищающие пенки, лосьоны на спирту и даже обычная вода не подойдут для умывания в холодный период. В зимние месяцы важно не нарушить гидролипидную защиту кожи. Поэтому умывание заменяем очищением с помощью косметического молочка, бесспиртового лосьона или мягкого тоника.

2. Будьте осторожны с увлажнением.

Все просто – влага, содержащаяся в увлажняющем креме, замерзнув, становится «колючей» и царапает кожу. В тоже время в пересушенном воздухе помещения увлажняющий крем начинает вытягивать влагу из глубоких слоев кожу, таким образом пересушивая ее в долгосрочной перспективе.

Исключение составляют гиалуроновая кислота и хитозан: одновременно с увлажнением они покрывают поверхность кожи защитной пленкой, которая не позволяет воде испаряться. Наносить эти средства лучше не менее чем за час до выхода из дома.

Все остальные увлажняющие кремы лучше использовать перед сном после душа еще на влажную кожу. Днем же можно опрыскивать кожу термальной водой из баллончика.

3. Питайте кожу.

В зимние месяцы кожа становится плотнее и вырабатывает густой и насыщенный сальный секрет, но для защиты этого недостаточно – необходимо дополнительное питание. Обеспечьте коже полезное меню: ретиноиды, антиоксиданты, растительные экстракты, кедровое масло и масло жожоба.

Не пренебрегайте питательными масками для лица – их лучше делать 1-2 раза в неделю, за 1-2 часа до сна и сразу после нанести ночной крем. Маски для сухой кожи обязательно содержат жиры (масло агавы, ростков пшеницы, авокадо, миндаля и персика, лецитин, спермацет). В состав масок для жирной кожи входят вещества, обладающие вяжущими и противовоспалительными свойствами (экстракты чайного дерева, хвои, березовых почек, огурца, лаванды, розмарина, прополис).

4. Не забывайте о губах.

Используйте бальзам или гигиеническую помаду, не давайте губам пересыхать. 1-2 раза в неделю следует использовать мягкий скраб для обновления кожи губ.

5. Не наносите «сухой» макияж.

При минусовой погоде не следует наносить макияж с помощью сухой косметики, лучше использовать кремообразные и жидкие средства. Лишь непосредственно перед выходом на улицу можно тонким слоем припудрить лицо.

Тщательно выполненный многослойный макияж с использованием праймера, тонального крема, пудры и других средств, к тому же, выполняет роль своеобразной броней от натиска ветра и снега.

6. Пейте больше воды.

Именно вода поможет коже нормализовать работу сальных клеток и пережить холода. Пить нужно не меньше 1.5 литров чистой негазированной воды в сутки. Дополнительно можно заваривать зеленые и травяные чаи, питающие кожу изнутри витаминами и антиоксидантами.

7. Купите увлажнитель воздуха.

Центральное отопление не только обогревает наши квартиры, но и высушивает воздух внутри помещения. Это отражается на общем самочувствии и состоянии волос и кожи. Увлажнитель воздуха поможет не пересушивать кожу хотя бы в домашних условиях.

8. Не принимайте очень горячий душ.

Даже если вы мерзнете, старайтесь не принимать слишком горячий душ или ванну, ведь чем выше градус воды, тем суше становится кожа. После банных процедур не растирайте кожу жестким полотенцем, а легонько промокните влагу.

9. Перенесите салонные косметические процедуры на весну.

Ограничьте себя в агрессивных пиллингах и кислотных процедурах в зимнее время. Лифтинг-процедуры и курс увлажняющих масок также лучше отложить до весны, когда кожа как раз будет нуждаться в интенсивном увлажнении после холодов.

10. Пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Этот совет подходит не только для лета! Мороз часто сопровождается солнцем, которые отражаются от снега. Таким образом, ультрафиолетовые лучи не только не теряют свою активность, но и увеличивают негативное воздействие на кожу.





Фото: Pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram