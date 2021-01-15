«Демократы решили искоренить дух Трампа из внутренней политики США». Эксперт о событиях в Америке

Источник материала: ОНТ

Демократы видят в Трампе серьёзного конкурента, и их нынешняя цель – искоренить его дух из внутренней политики США. Этим, по мнению политологов, объясняется «цифровая» травля действующего американского президента.





И второй импичмент, скорее всего, не последний удар.

Юрий Мосейкин, декан экономического факультета Российского университета дружбы народов: «Демократы решили максимально искоренить дух Трампа из внутренней политики США. На это направлены все действия Конгресса и небезызвестной Ненси Пелоси, которая спит и видит Трампа на скамье подсудимых, поэтому так называемый второй импичмент, даже в условиях окончания срока президентства, направлен на то, чтобы лишить Трампа возможности участвовать в политической жизни страны в последующем. Предсказать последствия всех этих событий очень сложно. Посмотрите, что происходит по итогам штурма Капитолия. Какая волна сейчас поднялась по отношению к участникам этого протеста! Увольнения с работы, вещи немыслимые в любой другой стране, когда людей в самолет не сажают просто потому, что они были рядом с Капитолием. Поэтому я не исключаю, что демократы начнут судебное преследование Трампа. Мы слышали голоса отдельных личностей из политикума США, которые рекомендовали Трампу вообще бежать из страны».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram