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«Демократы решили искоренить дух Трампа из внутренней политики США». Эксперт о событиях в Америке
Источник материала: ОНТ
Демократы видят в Трампе серьёзного конкурента, и их нынешняя цель – искоренить его дух из внутренней политики США. Этим, по мнению политологов, объясняется «цифровая» травля действующего американского президента.
И второй импичмент, скорее всего, не последний удар.
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Демократы видят в Трампе серьёзного конкурента, и их нынешняя цель – искоренить его дух из внутренней политики США. Этим, по мнению политологов, объясняется...
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