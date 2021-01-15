Источник материала: Хартия'97

К санкциям ЕС против режима Лукашенко присоединились пять стран 15.01.2021, 19:31

В Евросоюзе отметили, что приветствуют это решение пяти европейских стран.

К санкциям Евросоюза против Беларуси присоединились пять стран. Об этом 15 января говорится в заявлении Совета ЕС, пишет «Гордон» .

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия присоединились к этому решению Совета", – говорится в сообщении.

В Евросоюзе отметили, что приветствуют решение этих стран, так как оно обеспечит соответствие их национальной политики позиции ЕС.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

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