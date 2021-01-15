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Евдахо и Янушкевича отпустили из ДФР
Источник материала: Партизан
Издателя Андрея Янушкевича (издательство "Янушкевич") и книгораспространителя Алеся Евдахо отпустили из Департамента финансовой разведки после допросов.
Алесь Евдахо и Андрей Янушкевич
Евдахо сообщил, что он под подпиской о неразглашении. Вероятно, такую же подписку взяли и с Янушкевича.
Как рассказывало Еврорадио, обоих задержали сегодня в первой половине дня и забрали на допросы в ДФР.
13 января в Минске задерживали директора частного издательства "Кнігазбор" Геннадия Винярского. Его освободили вечером того же дня.
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Издателя Андрея Янушкевича (издательство "Янушкевич") и книгораспространителя Алеся Евдахо отпустили из Департамента финансовой разведки после допросов.
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