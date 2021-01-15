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«Вот такие они – истории и судьбы невероятных». Григорий Азарёнок рассказал о трёх задержанных участниках протеста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Те, кто безрассудно совершал безумные поступки в августе-сентябре, сейчас несут ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Законность в государстве восстановлена в полном объеме. Но судьбы людей не интересуют беглых страдальцев за народ, они заняты дележом денег. Тогда об этих судьбах расскажем мы.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Хотел просто людей поддержать. Но эта поддержка в конечном итоге… Вот когда я сидел на лавке, я читал то, что происходило, мое мнение поменялось. Потому что, во-первых, это нифига не мирные шествия. […] Мнение меняется, потому что это не мирные шествия. Мирные шествия или, допустим, мирный митинг – это когда люди стоят и не… во-первых, они не разбирают лавки. Это полная вообще хрень. 10-го числа поразбивали лавки. Окей, я сейчас не работаю.
Григорий Азаренок:
Обстоятельства вашего задержания.
Расклеивал листовки с изображением сотрудников органов.
С кем?
Имена я точно не помню.
Сколько вас было?
Два человека.
То есть вы и еще один?
Да.
А где вы взяли эти листовки? Где изготовили?
Листовки второй мой напарник сказал, что нашел.
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
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«Вот такие они – истории и судьбы невероятных». Григорий Азарёнок рассказал о трёх задержанных участниках протеста
Новости Беларуси. Те, кто безрассудно совершал безумные поступки в августе-сентябре, сейчас несут ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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