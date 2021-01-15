General Motors учредил новый бренд Periscope, посвященный безопасности

Источник материала: Tut.by

Новое подразделение американского автогиганта General Motors займется безопасностью транспортных средств, причем речь идет о «комплексном подходе».





Periscope освоит три основных направления — автомобильные технологии, исследования и пропаганда (информирование потребителей о безопасности транспортных средств и навыках безопасного вождения), чтобы способствовать безопасности не только водителей и пассажиров, но и тех, кто находится вне автомобиля.





Инженеры General Motors стремятся развивать и внедрять новые технологии, которые могут помочь снизить риски человеческого фактора. В дополнение к этому Periscope станет уделять особое внимание исследованиям, чтобы определить, какие технологии имеют наибольшее влияние на сокращение количества аварий. Для этого GM работает с исследовательскими институтами мирового уровня, в частности, Мичиганским научно-исследовательским институтом транспорта (UMTRI). Так, в 2019 и 2020 году команды GM и UMTRI провели масштабное исследование эффективности систем помощи водителю, разработанных американской компанией, и их влияния на сокращение случаев распространенных ДТП.