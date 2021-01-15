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Названа официальная цена в Беларуси нового «народного» смартфона Xiaomi с огромной батареей

15.01.2021 19:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси начинаются официальные продажи нового относительно недорого смартфона Xiaomi с батареей увеличенной емкости — Poco M3. Сколько за него придется выложить.


Официальная цена Xiaomi Poco M3 в Беларуси в версии с 4/64 ГБ памяти — 499 рублей, 4/128 ГБ — 549 рублей.

Одна из основных особенностей гаджета — батарея емкостью в 6000 мАч. Есть 18-ваттная проводная зарядка. Протестировать устройство мы пока не успели, но, судя по тестам западных изданий, можно ожидать автономности на уровне как минимум двух-двух с половиной дней. Так, в тесте автономности ресурса GSMArena девайс набрал внушительные 154 часа. Для сравнения: тот же Redmi Note 9 Pro может похвастаться показателем в 123 часа, Poco X3 — в 125 часов.

Другие характеристики Poco M3: экран на 6,53 дюйма с IPS-матрицей (Full HD+), процессор Snapdragon 662 (11-нм техпроцесс), а также основная камера с фотомодулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера — 8 Мп. Девайс также оснащается стерео динамиками и сканером отпечатков пальцев в клавише питания на боковой грани. Поддерживаются карты памяти и установка сразу двух nanoSIM-карт.

 
 
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