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СК: водитель с 3 промилле вылетел с дороги — погибли два пассажира

15.01.2021 20:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту ДТП, которое случилось 27 августа в Оршанском районе.

Volkswagen Passat управлял 47-летний мужчина. Кроме него, в седане были четыре пассажира. Автомобиль двигался по дороге Андреевщина — граница Дубровенского района. Водитель отвлекся (пояснил, что переключал песню на магнитоле), не справился с управлением и выехал на встречную, где врезался в автобусную остановку. Машина после этого съехала в кювет. В результате ДТП на месте происшествия скончались два пассажира (в возрасте 32 лет и 41 года). Водитель и еще двое пассажиров получили травмы.




Экспертиза установила, что в момент ДТП машина двигалась со скоростью 91,4 км/ч. Водитель не имел права управления, к тому же он был пьян: в крови обнаружено 3 промилле этилового спирта.

Расследование дела завершено, материалы передали прокурору для направления в суд.

 
 
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Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту ДТП, которое случилось 27 августа в Оршанском районе.Читать далее…
 
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