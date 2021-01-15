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СК: водитель с 3 промилле вылетел с дороги — погибли два пассажира
Источник материала: Onliner
Следственный комитет
Volkswagen Passat управлял 47-летний мужчина. Кроме него, в седане были четыре пассажира. Автомобиль двигался по дороге Андреевщина — граница Дубровенского района. Водитель отвлекся (пояснил, что переключал песню на магнитоле), не справился с управлением и выехал на встречную, где врезался в автобусную остановку. Машина после этого съехала в кювет. В результате ДТП на месте происшествия скончались два пассажира (в возрасте 32 лет и 41 года). Водитель и еще двое пассажиров получили травмы.
Экспертиза установила, что в момент ДТП машина двигалась со скоростью 91,4 км/ч. Водитель не имел права управления, к тому же он был пьян: в крови обнаружено 3 промилле этилового спирта.
Расследование дела завершено, материалы передали прокурору для направления в суд.
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