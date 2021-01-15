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«Дома, но под подпиской». Андрея Янушкевича и Алеся Евдахо отпустили из ДФР после допроса

15.01.2021 20:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Книгораспространитель Алесь Евдахо отпущен на свободу после допроса в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля. Отпущен после общения в ДФР и Андрей Янушкевич.

 

«Дома, но под подпиской». Андрея Янушкевича и Алеся Евдахо отпустили из ДФР после допроса

 

«Дома, но под подпиской», — написал Евдахо на своей странице в «Фейсбуке» около 17.45, имея в виду, что с него взяли подписку о неразглашении того, чего касался допрос.

Утром 15 января Евдахо успел сообщить, что в домофон его квартиры позвонили милиционеры. После этого он перестал выходить на связь. Союз белорусских писателей на своем сайте со ссылкой на друзей книгораспространителя сообщил, что его задержали и увезли в ДФР КГК. Из квартиры изъяли телефон, ноутбук и ряд книг.

Кроме того, сегодня же финансовая милиция увезла на допрос основателя частного издательства «Янушкевіч» Андрея Янушкевича. Белорусский ПЕН-центр на своей странице в «Фейсбуке» сообщал, что в помещении издательства был проведен осмотр, изъяты стационарный компьютер и ноутбуки.

Накануне в Минске задерживали директора частного издательства «Кнігазбор» Геннадия Винярского и дизайнера Анатолия Лазаря (Wiecier Mechaniczny). Сообщалось, что к Винярскому пришли из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, к Лазарю — из финансовой милиции. У обоих изъяли технику. Вечером того же дня после допроса они были отпущены на свободу под подписку о неразглашении материалов уголовных дел.

 
Теги: Минск
 
 
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Книгораспространитель Алесь Евдахо отпущен на свободу после допроса в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля. Отпущен после общения в ДФР и...
 
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