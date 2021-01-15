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Россия начала выход из Договора по открытому небу
Источник материала: СТВ
Новости России. Россия начала выход из Договора по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МИД пояснили, что решение Соединенных Штатов покинуть соглашение «под надуманным предлогом» нарушило баланс интересов участников и подорвало роль договора «как инструмента укрепления доверия и безопасности».
США вышли из договора в ноябре. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны Москвы.
Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга. В частности, разрешаются наблюдательные полеты невоенной авиации над странами-членами договора.
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Новости России. Россия начала выход из Договора по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИД пояснили, что решение Соединенных Штатов...
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