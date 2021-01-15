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США ввели новые санкции против Ирана

15.01.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США ввели новые санкции против Ирана

  • 15.01.2021, 20:37
США ввели новые санкции против Ирана
Контейнер Судоходной иранской линии IRISL
фото: reuters

Санкции коснулись иранского судоходного сектора.

Соединенные Штаты в пятницу ввели новые санкции в отношении иранских физических и юридических лиц, а также нескольких иностранных компаний, связанных с Ираном. Вашингтон в последние дни президентского срока Дональда Трампа продолжает усиливать давление на Тегеран, передает «Голос Америки».

Госсекретарь Майк Помпео объявил о том, что Вашингтон внес в санкционный список семь организаций и двоих человек, подпадающих под санкции. Все они связаны с Судоходными линиями Исламской республики Иран (IRISL) и другими иранскими судоходными компаниями. Санкции также коснулись иранских компаний, занимающихся приобретением вооружения.

Помпео уточнил, что санкции введены против IRISL и генерального директора основной иранской судоходной компании, Мохаммада Реза Модарреса Хиабани. Кроме того, под санкциями оказались зарегистрированная в Китае компания Jiangyin Mascot Special Steel, компании Iran Transfo и Zangan Distribution Transformer Company, зарегистрированная в ОАЭ компания Accenture Building Materials, иранская компания Mobarakeh Steel Company и дочерняя компания IRISL, Sapid Shipping.

Персональные санкции введены в отношении Хамидрезы Азимиана, главного исполнительного директора Mobarakeh Steel Company.

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Санкции коснулись иранского судоходного сектора.
 
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