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Официально: Латвия предложила IIHF провести все матчи ЧМ-2021 в Риге
Источник материала: Хартия'97
Официально: Латвия предложила IIHF провести все матчи ЧМ-2021 в Риге
Окончательное решение по турниру будет принято уже в конце января.
Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что Латвийская хоккейная ассоциация готова провести все матчи ЧМ-2021 в Риге, пишет
Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.
Ранее различные организации призвали ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за
«Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге.
Думаю, что в течение 5-10 дней будет решение по Минску. Нам нужно еще провести несколько встреч. Если мы отменим Минск, то, может быть, другие федерации выйдут на нас с предложением, это тоже возможно», – сказал Фазель.
Окончательное решение о проведении турнира должно быть принято на совете ИИХФ, который запланирован на конец января.
Ранее Фазель сообщил, что организация получила предложение от Датского хоккейного союза и ведет переговоры с Федерацией хоккея Словакии.
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Окончательное решение по турниру будет принято уже в конце января.
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